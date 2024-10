Luis Ospina, el director que convirtió su batalla contra el cáncer en arte cinematográfico

Luis Ospina fue un director, guionista y productor de cine colombiano. Estuvo vinculado al movimiento Cine Club de Cali, junto a Andrés Caicedo y Carlos Mayolo, entre otros, quienes marcaron un hito en el cine colombiano. En 2016, Los Informantes conoció su historia, revelando los secretos de su éxito y también su grave problema de salud.

Era tan entregado al arte y tan apasionado por realizar largometrajes que, incluso mientras estaba enfermo, filmaba su último documental ‘Todo comenzó por el fin’. “Yo siempre me refiero a una frase de Jean Cocteau que dice que la cámara filma la muerte trabajar...En este momento que te están filmando a ti y a mí, estamos muriendo un poco”, afirmó Luis Ospina.

Esta película documental está basada en su propia historia y en su grupo Caliwood, quienes muestran la influencia de la literatura y el cine en la década de los 80. Además, la cinta revela imágenes de la recuperación del director Ospina luego de ser diagnosticado con un agresivo cáncer.

Tenía un tumor cancerígeno en el duodeno con consecuencias impredecibles. Sin saber si iba a superar esta enfermedad, decidió grabar todo su proceso en la clínica y su dura batalla. “Yo comencé el rodaje y me comencé a sentir mal, pero no se sabía qué era hasta que finalmente me diagnosticaron un cáncer que es bastante raro y que era fatal hasta el año 2001”, reveló Luis Ospina.

La cámara fue una parte fundamental de su vida, ya que desde muy pequeño su padre filmaba todo sobre él y su familia: sus viajes, sus aventuras y los recuerdos que quedaron intactos en varios carretes fotográficos. Tras la muerte de su padre, decidió tomar las riendas de su vida con su cámara en mano.

“Por eso es tan importante conservar memoria, porque la ausencia de memoria es la muerte. Si alguien no lo recuerdan y se muere, a los pocos años esa persona no existió”, mencionó Ospina, quien recuerda que su mayor deseo era dejar en la memoria de las personas al grupo cineasta de Cali, que luchó por narrar y mostrar la cultura colombiana al mundo.

Su dura batalla contra el cáncer

El fallecimiento de sus grandes amigos lo llevó a reflexionar sobre la muerte y a alejar ese miedo tan humano. Por un lado, Andrés Caicedo se quitó la vida, creyendo que era una insensatez vivir más allá de los 25 años, y Carlos Mayolo falleció por causas naturales debido a un infarto a los 61 años.

Ospina no solo logró hacer lo imposible posible con sus 32 películas en 46 años de carrera, sino que también fue un crítico y una eminencia en el cine colombiano. En su último documental, mostró cómo el cáncer casi le quita la vida, pero se levantó con más fuerza.

Por ello, decidió filmar todo su proceso y el lado más íntimo de su enfermedad. “Es una película en donde yo me sobreexpongo...No solo se ve un cuerpo, sino que también se ve todas mis entrañas. Fue casi una venganza de la Medicina contra la cinematografía”, concluyó.

El 27 de septiembre de 2019, Luis Ospina falleció a los 70 años debido a complicaciones médicas relacionadas con una infección.