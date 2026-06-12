Suspenden audiencia en contra de Blessd: ¿cuándo se definirá si irá a prisión preventiva?

La Fiscalía General de la Nación pidió este viernes prisión preventiva para el cantante de reguetón Blessd y su mánager, Dímelo Jara, investigados por el presunto secuestro de un imitador en 2022. La audiencia se suspendió y el próximo martes se conocerá si se acepta o no la medida de aseguramiento.



La fiscal del caso, Piedad Mendoza, solicitó la detención de Blessd, nombre artístico de Stiven Mesa Londoño, nacido en Medellín, porque considera que "carece de autocontrol necesario para determinar su comportamiento de modo que no atente contra la seguridad de la sociedad y de las víctimas".

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