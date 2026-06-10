Así funcionará la ley seca en Bogotá para la segunda vuelta presidencial: Alcaldía anunció medida

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, anunció cómo va a funcionar la ley seca en la capital para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el próximo 21 de junio. Esta medida consiste en prohibir el consumo y expendio de licores en espacios públicos, principalmente para preservar el orden en los territorios y evitar cualquier tipo de alteración que puedan ocasionar personas bajo los efectos del alcohol.

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Tal y como funcionó en la jornada del 31 de mayo, la ley seca en la capital empezará un día antes de las elecciones, es decir, el viernes 19 de junio a las 6 de la tarde, y yinalizará el lunes 22 a las 12 p. m. Esta determinación, según Quintero, se tomó "después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial".

El funcionario añadió: "Sabemos que no es una decisión fácil, pero la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico. Agradecemos a las y los bogotanos por su comprensión y compromiso: en este momento la prioridad es que las elecciones se desarrollen en paz".



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