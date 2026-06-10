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Así funcionará la ley seca en Bogotá para la segunda vuelta presidencial: Alcaldía anunció medida

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que la decisión se tomó "después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Así funcionará la ley seca en Colombia este 31 de mayo por elecciones: restricciones, horarios y más
Getty Images/ AFP

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, anunció cómo va a funcionar la ley seca en la capital para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el próximo 21 de junio. Esta medida consiste en prohibir el consumo y expendio de licores en espacios públicos, principalmente para preservar el orden en los territorios y evitar cualquier tipo de alteración que puedan ocasionar personas bajo los efectos del alcohol.

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Tal y como funcionó en la jornada del 31 de mayo, la ley seca en la capital empezará un día antes de las elecciones, es decir, el viernes 19 de junio a las 6 de la tarde, y yinalizará el lunes 22 a las 12 p. m. Esta determinación, según Quintero, se tomó "después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial".

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El funcionario añadió: "Sabemos que no es una decisión fácil, pero la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico. Agradecemos a las y los bogotanos por su comprensión y compromiso: en este momento la prioridad es que las elecciones se desarrollen en paz".

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