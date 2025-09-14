En vivo
Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Fue habitante de calle 30 años, estudió Derecho y ahora ejerce tras entrevista en Los Informantes

Fue habitante de calle 30 años, estudió Derecho y ahora ejerce tras entrevista en Los Informantes

Gustavo Yepes vivió en la calle tres décadas, venció la drogadicción, se graduó de abogado a los 71 años y hoy ejerce su profesión en la Defensoría del Pueblo. Esta es su conmovedora historia.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 14, 2025 02:00 p. m.
Tras 30 años viviendo en la calle, Gustavo Yepes se graduó como abogado a los 71
Foto: Los Informantes

