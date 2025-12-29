Mujer murió congelada en una montaña a la que subió con su novio: él será juzgado por homicidio

Hay indignación a nivel mundial tras conocerse la historia de Kerstin Gurtner, una mujer de 33 años que murió por hipotermia tras ser abandonada por Thomas Plamberger, su novio, en la cima del Großglockner (3.798 m), la montaña más alta de Austria. El hombre ahora enfrenta una acusación formal por homicidio culposo grave.



¿Qué fue lo que pasó?

Kerstin Gurtner y Thomas Plamberger iniciaron el ascenso a la montaña el pasado 18 de enero de 2025 por una de sus rutas más exigentes. Ella, originaria de Salzburgo, era una amante de la naturaleza y apasionada por el invierno y la montaña, pero no era alpinista profesional. Él, por su parte, es un montañista de 39 años con experiencia en alta montaña.

La pareja subió por el monte Stüdlgrat, calificada entre III y IV en la escala de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), un recorrido que "no es para principiantes", según la prensa internacional.

Plamberger planeó todo el recorrido para conquistar junto a su novia los 3.798 metros de altura. Según la investigación fiscal, varios factores contribuyeron al trágico final. En primera medida, la pareja inició el ascenso dos horas más tarde de lo previsto, lo que que los dejó expuestos a la noche y condiciones climáticas severas en medio del camino.



Se dice que a las 8:50 de la noche quedaron "varados" en un tramo de la montaña, cuando el viento alcanzó ráfagas de hasta 70 km/h y temperaturas cerca de los -20 °C.



Kerstin fue la primera en mostrar signos de agotamiento, desorientación e hipotermia. Sumado a eso, ella llevaba equipamiento inadecuado para este tipo de rutas invernales.

Lo que dicen las autoridades es que sobre las 2:00 de la mañana del 19 de enero, Plamberger decidió dejar sola a Gurtner a 50 metros debajo de la cima. Él comenzó a descender con la intención de ir a buscar ayuda en el refugio más cercano.

Sin embargo, los fiscales detallan que el hombre rechazó la ayuda de un helicóptero de rescate que sobrevoló el área sobre las 10:50 de la noche, no respondió llamadas de los equipos de rescate, no alertó oportunamente a los servicios de emergencia y hasta llegó a poner el teléfono en silencio. Cuando finalmente contactó a unos rescatistas, a la mañana siguiente, estos fueron a las 10:00 de la mañana buscar a la mujer y esta ya había muerto de hipotermia.



El caso contra Plamberger

La Fiscalía de la ciudad de Innsbruck, capital del estado occidental de Tirol, a estado a cargo de la investigación por la muerte de Gurtner. Han determinado que el hombre regresó muy tarde, no la llevó a un sitio de resguardo, tampoco un saco vivac (compresible, impermeable y resistente a la humedad) ni mantas térmicas de supervivencia y no envió ninguna señal de socorro.

En la investigación detallaron que, dos horas después de quedar "varados" un helicóptero policial sobrevoló por la zona y él los ignoró y no pidió ayuda. De la misma forma, que a las 00:35 horas habló por teléfono con un oficial pero "el contenido de la conversación no quedó claro" y, luego de eso, colocó el celular en silencio. Aseguran que esperó hasta las 3:30 de la mañana para comunicarse con los equipos de rescate.

El juicio contra Plamberger está programado para febrero de 2026. El hombre podría ser condenado a hasta tres años de prisión, según The Daily Mail.

Por su parte, el acusado ha negado, a través de su abogado, Kurt Jelinek, que sus acciones fueran con la intención de perjudicar a su pareja y ha insistido en que se alejó para reclamar ayuda, calificando los hechos de un "accidente fatídico".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL