Cabezote Los Informantes
LOS INFORMANTES  / Los narcovenados de Pablo Escobar: tiernos bambis que amenazan la biodiversidad del Magdalena

Los narcovenados de Pablo Escobar: tiernos bambis que amenazan la biodiversidad del Magdalena

Una especie invasora traída por el capo Pablo Escobar hace 40 años se reproduce en el Magdalena Medio. Los venados Chital, aunque parecen inofensivos, ponen en riesgo el ecosistema local.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
venados pablo escobar.jpg

