En medio de la labor de construir el tan esperado metro de Bogotá, ingenieros chinos han encontrado grandes cualidades en la personalidad de los colombianos, lo cual ha facilitado su adaptación y trabajo en la capital. Son cerca de 180 profesionales chinos que llegaron a la ciudad y el reto no solo es el desarrollo de la importante obra, sino lograr un intercambio cultural adecuado que garantice el éxito del proyecto.

Los bogotanos llevan más de ocho décadas oyendo hablar del metro y ahora, gracias a los ingenieros asiáticos, quienes están dedicados de sol a sol a esta labor, será una realidad. Los Informantes acompañó a estos trabajadores incansables quienes expresaron un profundo agradecimiento por la hospitalidad en Colombia.

El ingeniero Allen Li, gerente general del departamento técnico y de calidad, cuenta que, hasta ahora, su experiencia con los trabajadores colombianos ha sido muy positiva. "Nunca imaginé que tendría un proyecto aquí en el que participar", comentó Li, quien destaca que la comunicación ha sido fluida gracias al inglés y su interés por aprender español.

Así como él, el ingeniero Pengxiang Song, gerente general de unidad CHEC, también está feliz de estar en Colombia. Al principio ambos tuvieron miedo por los prejuicios sobre el país, pero coinciden que les llamó la atención que desconocidos les daban los buenos días en la calle y les sonreían todo el tiempo.

Song confesó que los temores iniciales desaparecieron al conocer la calidez y la amabilidad de los colombianos. "Tenía mucho miedo de este país. Cuando llegué por primera vez, el conductor que me recogió fue muy amable y extrovertido. No es lo mismo que en China, ellos tienen cara de pocos amigos. En este país todas las personas son muy amables y en poco tiempo hice muchos amigos", relata el ingeniero que, tras cuatro años en Bogotá, decidió traer a su familia. De hecho, parece que su hija no quiere devolverse.

El ingeniero chino trabajó varios años en países árabes, donde existen restricciones para tomar alcohol, las fiestas y donde las mujeres deben cubrir su rostro, por lo que en Colombia le sorprendió encontrar una cultura más abierta y libre.

La primera línea del metro de Bogotá, que se extenderá desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas, se entregará en 2028.

