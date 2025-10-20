En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
JUDICIAL  / Primeras condenas en caso de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia: así lograron interceptarla

Primeras condenas en caso de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia: así lograron interceptarla

Las condenas se emitieron contra el capitán Carlos Correa y el patrullero John Fredy Morales, por presentar informes falsos que afirmaban que Meza era una presunta cabecilla del Clan del Golfo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 20 de oct, 2025
Caso Marelbys Meza.
Colprensa / Archivo

