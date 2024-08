Los condones del Tino Asprilla: una broma que se convirtió en un negocio que causó revuelo

El Tino Asprillavolvió a ser noticia por su llegada al Desafío 2024, donde lidera - junto al Pibe Valderrama - los dos equipos finalistas del reality de Caracol Televisión. El excéntrico exfutbolista sigue demostrando que su influencia va más allá de su exitosa carrera futbolística.

El exdelantero más querido y controvertido de la selección Colombia se retiró en el 2004, tras 23 años de carrera, pero supo invertir muy bien su dinero y sigue sacándole provecho a su fama, mejor aún, a su buena fama.

Desde los 13 años, uno de los grandes amigos de Faustino Asprilla es sin duda Víctor Osorio, más conocido como Caremonja, un publicista muy creativo que se inventa las campañas, los chistes y hasta algunos de los negocios del Tino, como, por ejemplo, 'Condones Tino'.

La historia detrás de los 'Condones Tino' es tan excéntrica como el propio Asprilla. En una entrevista con Los Informantes en 2014, el Tino reveló cómo surgió la idea: “Estamos en Bogotá con Carlos Escobar y Caremonja, empezaron a joder que los condones me quedaban descaderados, que me quedaban como un pasamontañas, no sé qué, y este muchacho dijo qué tal si sacamos unos condones con su nombre y se hizo”.

La broma entre amigos pronto se transformó en un producto real, lanzado al mercado por la farmacéutica CS-Pharma. Desde su salida al mercado en 2016, estos preservativos sorprendieron por su éxito.

Ante la pregunta sobre el diferencial de su producto, Asprilla tiene muy clara la clave del éxito. “¿Qué tienen de especial esos condones? Tamaño único”, aseguró Faustino en Los Informantes.

La combinación de un nombre famoso y una propuesta publicitaria llamativa conllevó a un impulso en ventas y a una buena recepción entre el público.

No contento con lanzar una línea de condones, el Tino Asprilla diversificó su portafolio con un energizante. Este producto, que combina chontaduro y borojó, fue diseñado para elevar el deseo sexual.

A pesar de su retiro del fútbol profesional hace 20 años, el Tino Asprilla sigue vigente y está de regreso gracias a su participación en el Desafío 2024. Junto a El Pibe Valderrama, motivan a los semifinalistas y aportan un toque especial al programa.

¿Cuánto llegó a ganar el Tino Asprilla en su mejor momento?

El éxito de Asprilla en las canchas fútbol también se reflejó en su salario. Durante su etapa en el Newcastle, el Tino ganaba 90.000 dólares semanales, es decir, más de $366 millones de pesos actuales.

Reviva la historia completa de Los Informantes aquí: