Hace 30 años la ciudad de Barranquilla se estremeció por el crimen atroz deNancy Mestre a manos de Jaime Saade. En la madrugada del 1 de enero de 1994, el hombre le disparó en la cabeza y también abusó sexualmente de la joven de 18 años. Después de comerte el delito, desapareció. LaNena Arrázola, del programa Los Informantes, entrevistó a este padre que no ha parado de buscar justicia.

Martín Mestre, padre de Nancy Mestre, ha dedicado su vida a encontrar al criminal que asesinó a su hija. Además, mencionó en Los Informantes que recuerda el momento en el que se despidió de ella. Esa noche del 31 de diciembre de 1994, Nancy, después de celebrar con su familia la partida de año nuevo, quería salir con Saade, su pretendiente. “Le dije a Saade, me la cuidas, y me dijo, claro”, comentó Mestre. Pero, él no lo hizo.



La mañana siguiente, apareció el cuerpo de Nancy Mariana en una camilla de la clínica del Caribe, estaba llena de sangre y cubierta en una sábana totalmente desnuda. Justo ahí se encontraba el papá de Jaime quien le comentó a Don Martín que su hija se había intentado quitar la vida.

El desesperó y desconsuelo de un padre hizo que Martín no parará de buscar a Jaime Saade, pues no creía en los hechos mencionados. Por ello, él con la ayuda de la Fiscalía comenzaron a hacer todo tipo de pruebas sobre el caso. Uno de los primeros análisis entregados por las autoridades fue la ojiva del arma, y eso, junto a la prueba de que Nancy era diestra determinaron que no se pudo haber quitado la vida, pues no coincidía con el lugar exacto del disparo.



Además, se identificó que tenía hematomas en su zona íntima, rastros de semen y golpes en su cuerpo. “Yo pienso que a ella se la llevó al apartamento narcotizada, abusó de ella y cuando ella se despertó fue cuando ella comenzó a luchar porque tenía también las uñas. Se las había arreglado y estaban todas dañadas y reventadas. Y tenía carne como si hubiera arañado a alguna persona, esa prueba no se hizo para buscar porque en esa época no había ADN”, expresó. Incluso se descubrió que encontraron cocaína en su orina.

Tras esas pruebas entregadas para el juez del circuito de Barranquilla, todo estaba claro y era contundente que Jaime Saade era el asesino de Nancy, su enamorado, que le causó la muerte y el dolor a su familia, por lo que fue condenado a 27 años de cárcel. Actualmente, Jaime Saade después de tres décadas desaparecido fue extraditado por Brasil y llegó a Colombia para pagar por su crimen perpetrado en la capital del Atlántico.

