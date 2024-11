Fredy Guarín y otros deportistas que han luchado contra los excesos y las controversias

En el mundo del deporte, la fama y el éxito pueden ser una espada de doble filo. Para algunos de los deportistas más famosos del mundo, como los futbolistas Fredy Guarín y Diego Maradona o el golfista Tiger Woods, los excesos y las adicciones se convirtieron en una dura batalla que marcó sus carreras profesionales y sus vidas privadas. A lo largo de su camino han compartido a través de sus testimonios los desafíos detrás de la gloria.

>>> Esto fue lo que salvó a Fredy Guarín el día que intentó quitarse la vida: "Mi reacción fue mandarme"

Fredy Guarín: de tocar fondo a la sobriedad

En una entrevista con Los Informantes , el exfutbolista colombiano Fredy Guarín reveló los difíciles momentos que vivió antes de ganarle la batalla a las adicciones. Debutó como profesional a los 16 años y desde entonces cosechó una carrera llena de triunfos deportivos. Se destacó en la selección Colombia, donde fue internacional en 56 ocasiones y formó parte de las convocatorias por cerca de una década. También jugó en históricos clubes como Boca Juniors, Porto e Inter de Milán, donde conoció la fama, el dinero y las fiestas.

Los excesos comenzaron durante su estancia en Italia, aunque al inicio no parecían convertirse en un problema. “Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles”, aseguró. Con el tiempo, todo fue empeorando, hasta el punto de no llegar a su casa ni a los entrenamientos. “Perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol, ya sentía que no había límites”, afirmó.

Publicidad

Pese a que su estilo de vida ya le había pasado factura no solo con el fútbol, sino también con su familia, fichó por un equipo chino y superó sus propios límites. “En China sí supe lo que era el alcohol de verdad, desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol. Descansaba un poco, entreno y alcohol y así era todos los días”, aseguró.

>>> Fredy Guarín llora en Los Informantes por sus líos con el alcohol: "Pasé 10 días borracho"

Publicidad

Regresó a Sudamérica, donde los goles y buenos resultados alimentaron su creencia de que todo estaba bien y que tenía su vida bajo control. Se separó por segunda vez y reconoció que podía tomarse hasta 70 cervezas en una noche. Durante la pandemia tocó fondo. “Fueron días pesados, me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado”, agregó.

En Los Informantes también reveló: “Sabía que en cualquier borrachera me iba a morir. Yo llegaba a ese punto en el que no me importara nada para poder hacerme daño”. Volvió a Colombia y fue noticia por un video donde se le ve esposado, borracho y ensangrentado.

Alejado de las canchas, aceptó que tenía un problema y, tras arduo trabajo personal, hoy vive en sobriedad.

>>> Juanfer Quintero, referente de Racing y Colombia al que le dijeron que “solo servía para vigilante”

Publicidad

René Higuita: los excesos de ‘El loco’ colombiano

‘El loco’ es uno de los arqueros más icónicos en la historia del fútbol colombiano y una pieza clave en el ascenso de Colombia en el escenario futbolístico internacional. Hizo parte de una generación de destacados futbolistas como Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Adolfo Valencia y Faustino Asprilla. Vistió las camisetas de importantes equipos colombianos como Millonarios, Nacional, Independiente Medellín, Junior y Pereira. Con la selección Colombia debutó en 1987, disputó 68 partidos internacionales y su última convocatoria fue para las Eliminatorias al Mundial de Corea-Japón de 2002.

A finales de 2004, Higuita dio positivo por cocaína en un examen mientras jugaba para el club de fútbol ecuatoriano Aucas, por lo cual fue suspendido por seis meses.

Publicidad

René Higuita, conocido por su estilo de vida excéntrico, ha tenido varios episodios de excesos a lo largo de su carrera. Pese a los escándalos, Higuita sigue siendo una figura icónica en el mundo del fútbol nacional e internacional.

>>> Así se ve hoy la casa que René Higuita perdió hace más de 30 años en El Poblado

Iván René Valenciano: entre goles y adicciones

El exfutbolista y comentarista deportivo colombiano es el tercer máximo anotador en la historia del fútbol profesional colombiano con un total de 217 goles. Tuvo una importante trayectoria como profesional, destacándose principalmente en el Junior de Barranquilla. Con la selección de Colombia jugó 29 partidos y anotó 13 goles. Disputó con la tricolor varias competiciones importantes, incluyendo el Mundial de Estados Unidos, en1994, y la Copa América.

Su vida estuvo marcada por la fama y la gloria, pero también por los excesos que terminaron afectando su vida dentro y fuera de la cancha. Iván René Valenciano ha enfrentado varios problemas de adicciones a lo largo de su vida, especialmente con el alcohol.

Publicidad

En varias entrevistas, el exfutbolista ha sido abierto sobre sus problemas personales. “Una de las adicciones más importantes que tuve fue el alcohol, esa fue la adicción”, señaló en Los Informantes , en el 2021.

>>> Con marihuana medicinal, así le metió un golazo Iván René Valenciano al insomnio

Publicidad

También habló de su adicción a las pastillas para dormir y cómo la superó gracias a la marihuana medicinal.

Además, Iván René Valenciano ha protagonizado varios episodios polémicos en su vida personal. De hecho, en 2023 fue arrestado en Estados Unidos por manejar bajo la influencia del alcohol.

Mike Tyson: los golpes al campeón

El legendario boxeador estadounidense Mike Tyson marcó un hito con solo 20 años, al convertirse en el campeón de peso pesado más joven de la historia. Su agresividad en el ring lo llevó a convertirse en unos de los pugilistas más respetados de su época. Hoy, con 58 años y retirado del deporte profesional desde 2005 sigue dando de qué hablar. Se convirtió en leyenda no solo por sus títulos sino por la controversia que ha rodeado su vida.

El estadounidense ha tenido problemas relacionados con el abuso de sustancias psicoactivas como la cocaína, la marihuana y el alcohol. Pero sus dependencias no terminan allí, también ha admitido tener adicción al sexo, lo cual le causó problemas legales y personales.

Publicidad

>>> Fredy Guarín: estas han sido las mujeres con las que el futbolista ha tenido hijos

La polémica ha sido una constante en su vida. El afamado deportista fue declarado culpable de la violación de una joven universitaria de 18 años, por lo cual estuvo preso tres años. Adicionalmente, su primera esposa lo acusó de maltrato y ha sido arrestado en varias ocasiones por posesión de drogas y agresiones.

Publicidad

El boxeador recientemente fue noticia por su pelea contra el creador de contenido Jake Paul, una contienda por la cual se ganó $40 millones de dólares. Dinero que se suma a su fortuna, la cual está reconstruyendo gracias a su incursión en el mundo empresarial con el cultivo de cannabis.

>>> A Juan Fernando Quintero un técnico le dijo que “solo servía para ser vigilante”

Diego Maradona: los escándalos de la leyenda del fútbol

El argentino Diego Maradona es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Campeón del mundo con la Albiceleste en 1986 y con un paso por históricos clubes como boca Junior, Barcelona, Napoli y Sevilla. Gracias a su talento, dejó una huella imborrable en el mundo del deporte, pero sus excesos marcaron su vida y también será recordado por ello. Murió en noviembre de 2020.

Desde muy joven comenzó el consumo de cocaína y alcohol, lo que le causó problemas dentro y fuera de las canchas. Estuvo suspendido 15 meses mientras vestía la camiseta del Nápoli. El episodio se repitió cuando disputaba el Mundial de 1994, en Estados Unidos, pero esta vez por otra sustancia.

Publicidad

Su vida estuvo marcada por otros escándalos que incluyen arrestos por posesión de drogas, varios tratamientos de rehabilitación, sobredosis e incidentes de violencia.

>>> La regla del fútbol que cambió René Higuita con sus locuras en el Mundial de Italia 90

Publicidad

Tiger Woods: infidelidades y adicción al sexo

Los extraordinarios logros de Tiger Woods lo convirtieron en una marca histórica: fue número 1 del mundo durante 683 semanas, un récord impresionante.

Pero sus gestas deportivas se han visto opacadas por sus escándalos y problemas legales. Sus múltiples infidelidades acabaron con su matrimonio y reconoció su adicción al sexo, la cual trató en un centro de rehabilitación. Este episodio tuvo consecuencias no solo en su vida personal, sino también profesional, pues perdió varios patrocinios importantes.

Woods también ha luchado con la adicción al alcohol y medicamentos recetados. Los accidentes de tránsito también lo han tenido en el ojo del huracán y han afectado gravemente su imagen pública.

>>> René Higuita volvió a entrar, por aire, a la mansión que le incautaron: "Qué tristeza"