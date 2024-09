Payaso colombiano se reencontró con su familia tras medio siglo: “55 años de sufrimiento”

Desde niño, Luis Fernando Muñoz siempre soñó con las luces y risas del circo. Sin embargo, detrás de su nariz roja escondía un profundo dolor: la separación de su madre y sus hermanos cuando tenía 13 años por irse a perseguir su sueño. Terminó en Chile, pero la distancia y la dictadura de Pinochet hizo que perdiera todo contacto con ellos. Los Informantes acompañó, en el 2019, al payaso Cuchilla en un conmovedor reencuentro que él pensó jamás se daría.

Tras luchar contra el cáncer de próstata y con el deseo de volver a Colombia, la hija de Luis, Sandra Muñoz, inició una búsqueda para localizar a la familia que su padre había perdido, pero que ella no conocía. Gracias a las redes sociales y la colaboración de la Policía, el anhelado reencuentro se hizo posible 55 años después.

A pesar del dolor que guardaba en su corazón, el payaso Muñoz siempre encontró la manera de hacer reír al público.

>>> 6 hermanos fueron separados por adopción hace 32 años y 4 lograron conmovedor reencuentro

Publicidad

“Cuando uno trabaja en el circo, los problemas se dejan detrás de la cortina. Yo tengo que transformarme porque a mí me están pagando para hacer reír al público”, aseguró.

En el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, Luis Fernando Muñoz fue recibido por su familia disfrazada de payasos, un gesto que simbolizó el amor que le tenían, pese a la distancia y demostrando que perseguir su sueño no era un motivo para juzgarlo. Llegó con su hija Sandra y su nieto para que conocieran esa parte de su vida que parecía perdida.

Publicidad

“55 años sin venir y 55 años de sufrimiento, de humillaciones y de alegrías”, afirmó tras su llegada.

Más de medio siglo esperó el payaso Muñoz para reencontrarse y abrazar a su familia en Colombia por irse tras su ilusión infantil.

>>> La adoptaron en Colombia, fue llevada a Dinamarca y no descansó hasta conocer la verdad

“Mi mamá siempre les dijo le dijo hay un hermano mayor en esta familia, falta un pedazo de corazón, se llama Luis, ¿dónde estará?, no lo sabemos”, recordó el payaso con un marcado acento chileno.

Publicidad

Aunque no pudo volver a abrazar a su madre, la unión con sus hermanos en el aeropuerto fue un recordatorio de que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo.

Pese al tiempo, el payaso nunca olvidó sus raíces colombianas. “Siempre me decían ¿por qué no se nacionaliza chileno si lleva tantos años? Porque yo soy colombiano, yo nací colombiano ¿pero puedes tener doble nacionalidad? No, no me interesa”, agregó.

Publicidad

>>> Sorprendente reencuentro de gemelas que soñaban una con la otra sin saber de su existencia

Muñoz, de tan solo 13 años, no sabía que estaba haciendo en ese entonces. Llegó un circo a Bogotá y la curiosidad lo llevó a ver cómo funcionaba y terminó quedándose. Cuando llegó a Chile ya no podía regresar por el golpe militar y la dictadura de Pinochet.

“Fue terrible porque no tenía con qué decir este soy yo. No tenía pasaporte. Los militares lo tomaban y le pedían su identificación”, recordó.

El Consulado colombiano en Chile le regaló el pasaporte, pero siguió ilegal, pues no tenía visa que le permitiera estar en ese país. Así fueron pasando los años, llegaron las alegrías, pero también las tristezas. Los cumpleaños, Navidad, Año Nuevo y es "ahí cuando la pena lo embarga a uno", afirmó con tristeza.

Publicidad

Él nunca perdió las esperanzas de cumplir su mayor deseo. “Yo siempre le dije a mi hija: ‘lo único que quiero antes de que me muera es ir a Colombia’”. Y así lo hizo Sandra Muñoz.

Vea la historia completa de Los Informantes acá: