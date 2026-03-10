Actriz sufrió quemaduras en el rostro tras intentar truco viral de redes con pastel de cumpleaños

Lo que para una mujer parecía ser un inofensivo truco de cumpleaños terminó en un accidente que ha generado preocupación y debate en redes sociales. La actriz china conocida como Wang Tianyu sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y los labios tras intentar recrear una tendencia viral relacionada con pasteles en llamas durante la celebración de su cumpleaños número 27.



El hecho, que fue grabado y posteriormente difundido en internet, ocurrió cuando la joven decidió imitar un popular reto que circula en redes sociales y que consiste en encender un pastel y expulsar un líquido inflamable para producir una llamarada similar a la de un “lanzallamas”. Lo que debía ser un momento festivo terminó convirtiéndose en una emergencia médica.

Según informaron medios internacionales como The Sun, Tianyu había visto previamente varios videos de esta tendencia en internet y decidió replicarla al considerar que se trataba de una práctica segura. La actriz explicó después que al buscar contenido relacionado con cumpleaños y fuego en redes sociales solo encontró imágenes llamativas, sin advertencias sobre posibles riesgos.

“Todos en línea dijeron que se veía bien, así que pensé que era seguro hacerlo”, explicó la actriz tras el accidente. “Busqué videos de 'cumpleaños con fuego' y todos los resultados parecían geniales y atmosféricos, sin advertencias ni informes de lesiones”.



En el video del momento del incidente, Tianyu aparece sosteniendo un pequeño pastel con velas encendidas mientras sonríe frente a sus amigos. Segundos después toma una botella con líquido inflamable, que posteriormente se conoció era alcohol al 96%, y realiza la maniobra para producir la llamarada. Sin embargo, la reacción no ocurrió como esperaba.



Al rociar el líquido sobre el pastel, el fuego se expandió de forma repentina hacia su rostro. Las llamas alcanzaron la barbilla, el cuello y la zona de las pestañas, obligándola a soltar el pastel y retroceder mientras sus amigos reaccionaban ante la emergencia.

Tras el incidente, la actriz fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente reveló que las llamas le quemaron parte de las pestañas y el cabello, además de causar lesiones visibles en el rostro y el cuello.

Explicó en redes sociales, que aún se encuentra recuperando de sus lesiones, donde decidió compartir imágenes de su proceso de tratamiento.

También expresó preocupación por la forma en que algunos contenidos virales presentan este tipo de prácticas sin advertencias de seguridad. Según sus propias palabras, considera “increíblemente irresponsable” que muchos videos relacionados con la tendencia “oculten los riesgos de seguridad”.

“La seguridad siempre es más importante”, escribió en una de sus publicaciones. “No arriesgues tu vida por una video viral. Espero que todos los que vean esto aprendan de mi error”.



¿Quién es Wang Tianyu?

Wang Tianyu nació en 1999 en Chaoyang, en la provincia china de Liaoning, y se graduó del Conservatorio de Música de Shenyang. Ingresó a la industria del entretenimiento en 2016 y ha participado en producciones cinematográficas, videos musicales y dramas televisivos como Sunny Sisters, Babel y Don't Call Me a Love Saint.

Tras el accidente, la actriz decidió documentar públicamente su proceso de recuperación con el objetivo de advertir a otras personas sobre los riesgos de replicar este tipo de tendencias “ciegamente”.

De acuerdo con la información de la Clínica Mayo, la gravedad de una quemadura y sus manifestaciones clínicas dependen directamente de la profundidad del tejido afectado. En los niveles más leves, como las quemaduras de primer grado (superficiales), el daño se limita a la epidermis, provocando enrojecimiento y dolor.

Sin embargo, cuando la lesión alcanza la dermis, se clasifica como quemadura de segundo grado (espesor parcial), la cual suele presentar ampollas, hinchazón intensa y una coloración que varía entre rojo y blanco, con un riesgo latente de dejar cicatrices permanentes si el daño es profundo.

Por otro lado, las quemaduras de tercer grado o de espesor total representan el nivel más crítico, ya que destruyen todas las capas de la piel e incluso pueden comprometer el tejido graso y muscular subyacente. En estos casos, la zona afectada puede adoptar un aspecto con tonalidades negras, marrones o blanquecinas.

Un aspecto paradójico y peligroso de estas quemaduras es que, debido a la destrucción total de las terminaciones nerviosas, el paciente puede experimentar poco o ningún dolor a pesar de la magnitud de la lesión, lo que subraya la necesidad de atención médica inmediata.

El caso ha reavivado la discusión sobre los contenidos virales que circulan en plataformas digitales y la forma en que ciertas tendencias peligrosas pueden popularizarse. Mientras tanto, la actriz continúa en recuperación médica, a la espera de conocer con mayor claridad el impacto que las lesiones puedan tener en su salud y en su carrera artística.

