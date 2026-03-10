Estos son los cinco estudiantes implicados en broma a profesor que terminó muerto

Estados Unidos está conmocionado ante el fallecimiento de Jason Hughes, maestro de matemáticas de Georgia, luego de ser víctima de una broma por parte de sus estudiantes. El hombre de 40 años era un docente y mentor destacado para la comunidad del condado de Hall, donde ocurrieron los hechos.

Sin embargo, la tragedia no solo afecta a la familia Hughes, en la que sobreviven su esposa Laura Hughes y sus dos hijos, sino también a las familias de los cinco estudiantes implicados. Todos ellos fueron detenidos por cargos menores y uno enfrenta delitos más graves como homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente y allanamiento.



¿Quiénes son los estudiantes y qué fue lo que hicieron?

El grupo de estudiantes está conformado por cinco adolescentes, todos ellos de 18 años y que tomaban clases con Jason Hughes en la escuela secundaria North Hall High School. Se trata de Jayden Ryan Wallace, Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz.

El viernes 6 de marzo, pasadas las 11:00 de la noche, todos los estudiantes llegaron hasta la casa del maestro, ubicada en el condado de Hall, dispuestos a jugarle una broma tradicional de fin de curso en los Estados Unidos. Se trata de la 'toilet papering', una broma que consiste en arrojar papel higiénico en los árboles y fachada de la vivienda atacada.



Con lo que no contaban los jóvenes es que Hughes estaba preparado para el ataque. Según reveló la esposa del maestro a The New York Times, el maestro sabía que esa noche los adolescentes planeaban atacar su casa con papel higiénico, por lo que él estaría listo para salir y sorprenderlos.



Efectivamente, el grupo aparentemente liderado por Jayden Ryan Wallace llegó a la casa y empezó a arrojar papel higiénico, pero cuando vieron al profesor salir por la puerta principal dispuesto a perseguirlos, todos salieron huyendo y se subieron a los dos vehículos en los que llegaron. Mientras Hughes corría para alcanzarlos se cayó sobre la acera y en ese momento fue atropellado por una camioneta conducida por Ryan Wallace.

Los estudiantes se bajaron de los carros, intentaron auxiliar al maestro y llamaron al servicio de emergencias. Desafortunadamente, el hombre de 40 años falleció en el centro médico al que fue trasladado. Por su parte, los menores fueron capturados por las autoridades.

Jayden Ryan Wallace fue el estudiante que llevó la peor parte al ser el que conducía la camioneta que atropelló al profesor. Al joven se le acusó por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente y allanamiento y, según New York Post, se le fijó una fianza por 1.950 dólares. En caso de ser hallado culpable podría ir a prisión por entre tres a quince años.

Sobre Ryan Wallace se sabe que es de una familia cristiana. Momentos antes de la broma el joven había posteado en su perfil de Instagram el pasaje bíblico Romanos 10:9: "Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo".

Los otros cuatro adolescentes fueron acusados de cargos menores por ingresar sin autorización a la propiedad del maestro y arrojar basura. También se supo que Ana Katherine Luque es una miembro activa del club Distributive Education Clubs of America y sueña con ser cirujana.

Se sabe que los cinco estudiantes fueron liberados bajo fianza, pero se está a la espera que avance el caso. Por ahora, lo último que ha sucedido es que Laura Hughes, viuda y también maestra de la escuela secundaria, pidió a las autoridades retirar los cargos contra los estudiantes, incluído Jayden Wallace, según ella porque no quiere que esto se convierta en una tragedia para varias familias.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL