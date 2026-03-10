Esposa de maestro que murió por broma de estudiantes pide que retiren cargos a los jóvenes

La muerte del maestro de matemáticas Jason Hughes en Georgia, Estados Unidos, ha causado revuelo internacional. El hombre de 40 años fue atropellado por uno de sus estudiantes, de 18, cuando varios jóvenes se reunieron frente a su casa para jugarle una broma al profesor.

Cinco estudiantes de secundaria de 18 años fueron capturados tras la muerte del docente, uno de ellos enfrentando cargos por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente y allanamiento, lo que podría darle una condena de entre tres a quince años en prisión.

Sin embargo, tras algunos días de lo ocurrido, la esposa de Jason Hughes ha sorprendido al mundo y a las autoridades con una petición especial.



¿Qué pidió la esposa del maestro?

Laura Hughes, quien también se desempeña como maestra de matemáticas en la escuela secundaria North Hall High School, donde trabajaba su esposo y asisten los cinco adolescentes implicados en su muerte, solicitó que se le retiraran los cargos a los estudiantes, incluso al que atropelló a su esposo.



The New York Times reveló un comunicado de la viuda en el que se hizo pública su postura. "Esta es una terrible tragedia, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra una tragedia separada que arruine las vidas de estos estudiantes”.



Según el comunicado de la esposa del maestro de 40 años, mantener a los jóvenes privados de la libertad y con acusaciones tan graves como homicidio, "iría en contra de la dedicación de Jason durante toda su vida de invertir en la vida de estos niños”.

A lo largo de su trabajo como maestro y mentor, Hughes siempre buscó la manera de dejar a sus pupilos importantes lecciones y experiencias de vida para que fueran mejores personas. Su esposa, respetando sus creencias y labor en vida, decidió no condenar o denunciar formalmente a los estudiantes.

Además, la mujer reveló que el maestro sabía que esa noche los jóvenes planeaban ir a su casa a jugarle una broma, entonces él quería ser quien los sorprendiera al salir de su casa. Las cosas no salieron como ninguno de ellos lo tenía planeado.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Según las autoridades del condado de Hall, donde ocurrió todo, cinco adolescentes se reunieron frente a la casa del profesor Jason Hughes para arrojar papel higiénico sobre los árboles y la fachada de su domicilio a las 11:40 de la noche del viernes 6 de marzo.

El maestro, intentando sorprender a los estudiantes, salió rápidamente de su casa. Los estudiantes se subieron a sus carros e intentaron huir. En medio de la rapidez de la situación, Hughes tropezó y cayó sobre la calle, ahí fue atropellado por una de las camionetas conducidas por los estudiantes.

Aunque los cinco jóvenes se bajaron para auxiliarlo y llamaron a emergencias, el maestro murió horas después en el centro médico a causa de las heridas.



¿Quiénes son los jóvenes y qué pasará con ellos?

Jayden Wallace (izquierda) y demás estudiantes que jugaron broma a maestro de Georgia - Foto: Hall County Sheriff

Las autoridades han detallado que cinco jóvenes estuvieron involucrados en la broma contra el maestro Jason Hughes, quien además tenía dos hijos con su esposa.

Solo uno de ellos enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente y allanamiento. Se trata de Jayden Ryan Wallace, de 18 años, quien manejaba la camioneta que atropelló al maestro.

Los otros cuatro adolescentes fueron acusados de cargos menores por ingresar sin autorización a la propiedad del maestro y arrojar basura. WSBTV reveló sus identidades también: Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz. Las autoridades señalaron que todos tienen 18 años y asistían a la escuela en la que trabajaba Hughes.

Tras la petición de Laura Hughes se conoció que los cinco adolescentes fueron dejados en libertad bajo fianza y se está a la espera de si el caso se cerrará o seguirán las investigaciones.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL