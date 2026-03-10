Trump amenaza a Irán si bloquea suministro de petróleo: recibirá un ataque de tamaño "incalculable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó la idea de que la guerra con Irán termine pronto, pero se mantuvo vago en cuanto a un cronograma para poner fin a los ataques que han sacudido al Medio Oriente y sacudido la economía global.

Los mercados saltaron cuando Trump sugirió a CBS News que el ataque entre Estados Unidos e Israel fue "muy completo", pero durante un discurso y una conferencia de prensa posteriores ofreció versiones cambiantes de qué esperar.



Las contradicciones de Trump

"Creo que pronto. Muy pronto", dijo a los periodistas en su club de golf Doral National, cerca de Miami, Florida, cuando se le preguntó si creía que la guerra podría terminar en días o semanas. "Todo lo que tenían se ha ido, incluido su liderazgo", afirmó.

Sin embargo, también presionó por lo que llamó "victoria definitiva" contra el establishment clerical de Teherán, que durante el fin de semana eligió al hijo del asesinado líder supremo Ali Jamenei como su nuevo jefe.



Trump dijo que Estados Unidos estaba reservando algunos de los objetivos "más importantes" en Irán para posibles ataques posteriores si fuera necesario, incluida la red eléctrica del país.



El líder estadounidense también amenazó con un ataque de tamaño "incalculable" si Teherán bloquea el suministro de petróleo que llega a través del estrecho de Ormuz.

"Y si Irán hace algo para lograrlo, recibirán un golpe mucho, mucho más duro", dijo Trump en la conferencia de prensa. "Los golpearemos tan fuerte que ni ellos ni nadie que los ayude podrá recuperar esa parte del mundo, si es que hacen algo", subrayó.

Al mismo tiempo, Trump minimizó la magnitud del conflicto, que no ha sido aprobado por el Congreso estadounidense, calificándolo repetidamente de "excursión" más que de guerra.

El republicano Trump ha enfrentado críticas por los mensajes contradictorios provenientes de su administración sobre los objetivos de la guerra con Irán, particularmente sobre si busca un cambio de régimen a gran escala o no.

Se negó a decir si el nuevo líder Mojtaba Jamenei tenía un objetivo en la espalda y se limitó a decir que su nombramiento "no era bueno". Pero el presidente estadounidense, que ha insistido en que debería participar en la elección del nuevo líder de Irán de la misma manera que lo hizo con Venezuela en enero, indicó que prefería un candidato "interno" en lugar de uno externo.

Trump agregó que tuvo una "llamada telefónica positiva con el presidente ruso Vladimir Putin sobre las guerras de Ucrania e Irán". "Quiere ser útil" en Medio Oriente, dijo el estadounidense sobre el ruso, quien apoya a Irán e invadió Ucrania en 2022.

Antes, los comentarios de Trump a la cadena CBS de que Estados Unidos estaba muy adelantado en su cronograma inicial de alrededor de un mes habían despertado optimismo en los mercados bursátiles y petroleros. "Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea", declaró. "Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación de drones", añadió. "Si nos fijamos, no les queda nada. No les queda nada en términos militares".

Trump expresó a la emisora ​​estadounidense que Estados Unidos estaba "muy adelantado" en su plazo de guerra inicialmente declarado de cuatro o cinco semanas. El líder estadounidense ha hecho evaluaciones similares en los últimos días sobre los daños causados ​​por los ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero, pero no ha llegado tan lejos como para decir que la guerra estaba llegando a su fin.

El viernes pasado, emitió una declaración en la que afirmaba que la "rendición incondicional" de Irán era el único resultado aceptable para poner fin a la guerra. Y sus comentarios se produjeron aproximadamente una hora después de que el Pentágono publicara en las redes sociales que Estados Unidos "recién había comenzado a luchar".

Sin embargo, en su discurso a los líderes republicanos en Doral, poco después de la entrevista con CBS, Trump nuevamente pareció insinuar que se avecinan más conflictos. "Ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no hemos ganado lo suficiente", señaló. (Lea también: ¿Por qué el agua podría convertirse en un nuevo blanco en la guerra en Oriente Medio?)



Petrolero cruza el estrecho de Ormuz

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, informó que "la Marina de Estados Unidos escoltó con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados mundiales".

"Habíamos anunciado que nos aseguraríamos de que los petroleros pudieran pasar; un gran petrolero lo hizo hace unas 36 horas y creo que veremos pasar a otros", añadió en un video publicado en su cuenta de X.

Ya orientados a la baja desde el inicio de la sesión, los precios del petróleo acentuaron su caída a raíz de la noticia, y tanto el barril de Brent del mar del Norte como el West Texas Intermediate (WTI) se desplomaron más de un 15%.

En respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes que sufre el país desde hace unos diez días, Teherán anunció, entre las medidas de represalia, que preveía bloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Aproximadamente el 20% de la producción mundial de petróleo y de gas natural licuado (GNL) transita por este estrecho, situado entre el sultanato de Omán e Irán.



La nueva amenaza que lanza Irán

“El estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas”, dijo en X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani.

La advertencia de una de las figuras políticas iraníes más visibles en estos momentos se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiese que “si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”.

