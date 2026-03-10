Alertan de toallitas húmedas por riesgo de infección de bacteria: confirman al menos una muerte

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de ese país (MHRA, por sus siglas en inglés) dieron a conocer la advertencia conjunta de no utilizar varias referencias de toallitas húmedas por riesgos de infección asociados a una bacteria que, al parecer, ha causado la muerte de al menos una persona.

Las dos entidades "recuerdan a la población que no utilice bajo ninguna circunstancia cuatro toallitas sin alcohol no estériles específicas, debido al riesgo continuo de infección asociado a su uso (...) Las toallitas sin alcohol no estériles, de cualquier tipo o marca, no deben utilizarse como primeros auxilios, ni aplicarse sobre piel lastimada o dañada, ni tampoco para limpiar vías intravenosas", aseguraron en un comunicado.



De acuerdo con la información más reciente, se han confirmado 59 casos de la bacteria Burkholderia stabilis asociados a cuatro referencias de toallitas y un brote en el Reino Unido entre enero de 2018 y el 3 de febrero de 2026. "Se sigue detectando un pequeño número de casos. Estos incluyen algunas infecciones graves que han requerido tratamiento hospitalario y una muerte atribuida a la infección por Burkholderia stabilis", enfatizaron en el comunicado.



¿Cuáles son las toallitas húmedas relacionadas con la infección de bacteria?

La UKHSA y la MHRA indicaron que, durante las investigaciones del brote en 2025, se encontró que los siguientes productos estaban contaminados con la bacteria y que no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia:



Toallitas limpiadoras sin alcohol ValueAid

Toallita húmeda sin alcohol Microsafe

Toallitas limpiadoras sin alcohol Steroplast Sterowipe

Toallitas limpiadoras sin alcohol Reliwipe (las pruebas revelaron contaminación con una cepa de Burkholderia no relacionada con los casos del brote).

En su momento, se emitieron avisos a los vendedores para efectuarl el retiro de los mercados de los cuatro productos. Aunque las autoridades alertaron que algunos de estos productos aún pueden permanecer en los botiquines de primeros auxilios y en los hogares de los consumidores. "Se recomienda a la población que revise si hay estas toallitas en sus hogares, incluso en los botiquines de primeros auxilios. Cualquier persona que aún conserve alguno de los productos afectados identificados debe dejar de usarlos inmediatamente y desecharlos con la basura doméstica estándar", dijeron.

¿Cuáles son los riesgos de la bacteria Burkholderia stabilis y las toallitas húmedas?

De acuerdo con las entidades sanitarias británicas, la Burkholderia stabilis es una bacteria que se encuentra en entornos naturales y rara vez causa infección en personas sanas. "El riesgo para la población general es muy bajo. Sin embargo, las personas inmunodeprimidas, aquellas con otros factores de riesgo como la fibrosis quística y los pacientes que permanecen en casa con vías intravenosas tienen un mayor riesgo de desarrollar la infección", alertaron.

El doctor James Elston, consultor en Epidemiología y Salud Pública de la UKHSA, dijo que "el riesgo general para el público sigue siendo muy bajo y los productos afectados se han retirado de la venta. Sin embargo, seguimos observando un pequeño número de casos en pacientes vulnerables y tenemos constancia de una muerte asociada". Asimismo, el experto advierte que la toallitas húmedas "no deben utilizarse para el tratamiento de lesiones, heridas o piel agrietada; y nunca deben utilizarse para limpiar vías intravenosas".

Por su parte, la doctora Alison Cave, directora de Seguridad de la MHRA, dijo que para su entidad "la seguridad del paciente es la máxima prioridad" y pidió a los consumidores "seguir las recomendaciones del equipo clínico, médico de cabecera o enfermero/a comunitario/a en el cuidado de su vía intravenosa".