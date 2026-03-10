En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SENADO
GANADORES CONSULTAS
CÁMARA POR BOGOTÁ
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE.UU. dice que Colombia no coopera suficiente para ser invitada al Escudo de las Américas

EE.UU. dice que Colombia no coopera suficiente para ser invitada al Escudo de las Américas

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio a conocer la razón en una reciente rueda de prensa. ¿Qué dijo?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Donald Trump
Presidente Donald Trump en el evento Shield of the Americas. -
Foto: AFP

La Casa Blanca afirmó este martes que no invitó a Colombia al Escudo de las Américas, una alianza con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, porque aún no ve "el nivel de cooperación" necesario por parte del Gobierno colombiano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Últimas Noticias

  1. Actriz sufrió quemaduras en el rostro tras intentar truco viral de redes con pastel de cumpleaños
    Sufrió quemaduras en el rostro
    Captura de pantalla
    MUNDO

    Actriz sufrió quemaduras en el rostro tras intentar truco viral de redes con pastel de cumpleaños

  2. La visita de Donald Trump a restaurante venezolano
    EFE
    MUNDO

    Donald Trump visitó El Arepazo, un icónico restaurante venezolano de Miami

El Escudo de las Américas es una alianza militar para combatir el narcotráfico que fue presentada por Trump el pasado sábado durante una cumbre en Miami (Florida) con 12 presidentes de derecha de la región, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el ecuatoriano Daniel Noboa.

A la cita no fueron invitados los mandatarios progresistas de Colombia, Gustavo Petro, ni de México, Claudia Sheinbaum, dos países afectados por el narcotráfico, ni tampoco el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, líder de la mayor economía latinoamericana.

La relación entre Trump y Petro ha sido tensa, e incluso Washington lo acusó y sancionó por supuestos vínculos con el narcotráfico, pero en febrero ambos mantuvieron una reunión cordial en la Casa Blanca que sirvió para acercar posturas.

Publicidad

En cuanto a México, Trump afirma que tiene una buena relación con Sheinbaum, aunque lamenta que esta no haya autorizado que el Ejército estadounidense pueda atacar a los carteles en territorio mexicano, una opción que ella descarta para proteger la soberanía nacional.

¿Qué ha dicho el presidente Gustavo Petro?

En respuesta a las recientes declaraciones de la portavoz estadounidense, y citando artículos de prensa hablando al respecto, el mandatario afirmó que, como presidente de Colombia, no había solicitado entrar a esta alianza militar impulsadao por el Gobierno de Donald Trump, afirmando, además, que en este espacio "hay gobiernos dudosos". "Nosotros no hemos solicitado entrar, allí hay gobiernos dudosos", escribió el mandatario.

JULIÁN SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Estados Unidos

Donald Trump

Narcotráfico

Publicidad

Publicidad

Publicidad