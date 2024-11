Adhara, la niña genio con un IQ superior al de Albert Einstein: "Mi sueño es pisar la luna"

A sus 12 años, Adhara Pérez Sánchez no solo ha desafiado los estereotipos, sino que ha demostrado que el talento y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Originaria de México, esta prodigiosa joven se ha destacado por su extraordinaria capacidad intelectual y por un sueño que la ha mantenido constante en sus estudios y metas: ser astronauta. Desde muy temprana edad, Adhara mostró habilidades excepcionales en las ciencias exactas.

Con un coeficiente intelectual de 162, superior al de Albert Einstein y Stephen Hawking, rápidamente destacó en su entorno académico. A los 5 años ya había terminado la primaria y, a los 6, completó la secundaria. Su brillantez y pasión la llevaron a ingresar al bachillerato a los 8 años, sorprendiendo a compañeros y maestros por igual.

Adhara a los 5 años ya había terminado la primaria - Instagram: @adhara_perez11

La joven de 12 años tiene TEA



Sin embargo, no todo fue fácil. Adhara fue diagnosticada con Síndrome de Asperger, una condición dentro del espectro autista que le presentó retos sociales y emocionales. En la escuela tradicional, fue víctima de bullying debido a su rapidez para resolver tareas y exámenes. Por esto, le empezaron a decir robot, cosa que la marcó profundamente, así lo dijo la pequeña en entrevista con el medio Playground. "En la escuela me hacían mucho bullying. Me decían rara por acabar la tarea muy rápido y luego me decían robot", expresó.

Ante esta situación, su madre, Nayeli Sánchez, tomó una decisión crucial: inscribirla en el Centro de Atención al Talento (CEDAT), una institución especializada en niños superdotados. Allí, Adhara encontró el espacio ideal para desarrollar su potencial y avanzar a pasos agigantados en su formación académica.



Adhara tiene un camino lleno de logros

Adhara no solo sobresale por su intelecto, sino también por sus logros. A los 11 años, obtuvo dos títulos universitarios: Ingeniería en Matemáticas e Ingeniería en Sistemas, ambas de la Universidad Tecnológica de México. Actualmente, cursa un posgrado en estructuras, consolidándose como una de las mentes más brillantes de su generación.

"Soy ingeniera en matemáticas y en sistemas y tengo un posgrado en daños estructurales. El primer apodo que me pusieron fue el de la niña genio y, ya me acostumbré. Yo desde antes quería ser astronauta, así que dije 'voy a ignorar las críticas, no voy a dejar que arruinen mis sueños'.", dijo al medio citado.

La pequeña de 12 años quiere ser astronauta - Instagram: @adhara_perez11

El talento de Adhara ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. La revista Forbes la incluyó en su lista de las 100 mujeres más influyentes de México, destacando no solo su capacidad académica, sino también su compromiso con la educación y la ciencia. "La pequeña nació con autismo y tiene un coeficiente intelectual de 162 puntos. Con ayuda de sus padres, pudo estudiar en casa, donde concluyó primaria y secundaria en un par de años", dijo la revista en su publicación de 2019.



Los sueños de Adhara apuntan al espacio

Desde pequeña, Adhara ha estado fascinada con el universo. Su interés por los agujeros negros y la astronomía la ha llevado a soñar con trabajar en la NASA y, eventualmente, pisar la Luna, como lo hizo Neil Armstrong en 1969. Para cumplir este objetivo, participa activamente en conferencias de la Agencia Espacial Mexicana, donde no solo comparte su conocimiento, sino que también motiva a otros jóvenes a perseguir sus sueños.

Y aunque su vida está marcada por el estudio y la ciencia, Adhara no deja de ser una niña que disfruta de los pequeños placeres de la vida. Le encanta bailar, jugar al fútbol y ver películas, siendo Interestelar su favorita. También disfruta leyendo libros relacionados con la física y la astronomía, temas que despiertan su curiosidad insaciable. "Desde muy pequeña he querido pisar la luna. Mi vida no ha cambiado desde que me enteré que tenía autismo, pues yo me siento como una niña normal y juego como lo haría una niña. Creían que era una niña problema porque me dormía en clase ya que me parecía aburrido, pues no tenía amigos, solo una amiguita".

Es una de las mentes más brillantes de su generación Instagram: @adhara_perez11

Sus maestros creían que hacia trampa

"Los maestros deberían ver como es el autismo y saber tratarlo en las aulas, para no hacerle sentir como un niño problema y, atender sus necesidades. Ellos creían que hacía trampa y me ignoraban", dijo la niña sobre su situación en el colegio. Actualmente ella tiene amigos que no son de su edad, pues donde estudia hay personas entre 25 y 30 años que la tratan como una persona del común y todos están contentos por su pasión. Adhara no se lleva muy bien con los niños de 12 años porque creen que es rara, por su dedicación y grandes capacidades.

“Si quieres ser astronauta o científico, lo vas a lograr. No dejes que nadie aplaste tu sueño”, es una de las frases con las que suele inspirar a otros niños durante sus charlas. El futuro para Adhara Pérez Sánchez es tan brillante como las estrellas que sueña con explorar y este es solo el comienzo de un camino largo que está construyendo con esfuerzo para así, algún día, convertirse en astronauta y pisar la luna.