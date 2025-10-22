En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Adolescente de 15 años pagará cadena perpetua por crimen de Harvey Willgoose, compañero de colegio

Adolescente de 15 años pagará cadena perpetua por crimen de Harvey Willgoose, compañero de colegio

Mohammed Omar Khan admitió en el juicio los cargos de homicidio y posesión de arma cortopunzante. Atacó a la víctima frente a otros alumnos y maestros.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Adolescente de 15 años pagará cadena perpetua por crimen de Harvey Willgoose, compañero de colegio
Mohammed Omar Khan (izq.) y Harvey Willgoose (der.)
Imágenes tomadas de Policía de South Yorkshire

Publicidad

Publicidad

Publicidad