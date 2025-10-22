Adolescente de 15 años pagará cadena perpetua por crimen de Harvey Willgoose, compañero de colegio

El joven de 15 años que asesinó a un compañero de colegio de la misma edad en Sheffield (centro de Inglaterra), en febrero de 2025, fue sentenciado este miércoles 22 de octubre a cadena perpetua con un periodo mínimo de 16 años en prisión.

El adolescente, identificado como Mohammed Omar Khan después de las solicitudes de medios de comunicación, acabó con la vida de Harvey Willgoose a puñaladas el 3 de febrero frente a otros compañeros durante la hora del almuerzo, en el colegio católico de secundaria All Saint´s School de la citada ciudad inglesa.

Durante el juicio, en el Tribunal de la Corona de Sheffield, la jueza Naomi Ellenbogen explicó que, de acuerdo con la ley británica, la única pena posible por asesinato implicaba cadena perpetua, aunque al tratarse de un menor de edad, conllevaba una pena de cárcel por un mínimo de 16 años menos los 259 días que ya ha permanecido en prisión preventiva.



"Debo sentenciarte a prisión mientras Su Majestad lo desee. Eso significa una sentencia de cadena perpetua en un lugar seguro impuesta a una persona que comete el delito de asesinato", le dijo la magistrada a Khan, que asintió levemente.

Ellenbogen le explicó que, pasado ese periodo mínimo de cárcel, permanecerá "bajo custodia provisional" hasta que una junta considere que es apto para ser considerado para dejarlo en libertad.



"No hay garantía de que sea liberado al final de este periodo", puntualizó.

La hermana de Harvey, Sophie Willgoose, leyó una declaración en el tribunal en nombre de su familia, en la que expresó “que nos cuesta comprender que Harvey fue asesinado de la manera más cruel e inhumana. Intentamos vivir cada día con un dolor insoportable e incomprensible”.



¿Qué pasó el día en que murió Harvey Willgoose?

El menor de edad fue atacado en la escuela secundaria católica frente a varios testigos, incluidos maestros y compañeros de clase, quienes intentaron salvarle la vida. Pese a los esfuerzos de los profesores, que realizaron maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia, el adolescente murió poco después de ser trasladado al hospital.

De acuerdo con medios británicos, la magistrada detalló que Khan, si bien no actuó con mucha premeditación, sí usó la fuerza "severa" para acuchillar a su compañero de escuela dos veces en el pecho, algo que indicaba el "alto grado de daño físico" que pretendía causarle.

Además, las cámaras de seguridad del centro educativo mostraron a Khan empujando a Harvey en uno de los pasillos de la escuela el mismo día del apuñalamiento. Más tarde, se vio al primero empuñando el arma homicida después de matar a Willgoose.

Según información divulgada por la BBC, Khan, cuyo nombre fue revelado finalmente el día que se dictó la pena, tenía antecedentes de llevar cuchillos a la escuela.

Durante el juicio de seis semanas, el acusado dijo que usó el arma para protegerse, debido a lo que percibía como amenazas a su seguridad por parte de otros, según informes de la Policía de South Yorkshire.

El joven declaró que se había peleado con Harvey por un altercado en la escuela una semana antes.

El inspector jefe detective, Andy Knowles, dijo tras conocer la sentencia que Khan tuvo la “creencia errónea de que portar un cuchillo lo haría más seguro o que le otorgaría algún tipo de estatus. Pero, en realidad, ese cuchillo tuvo consecuencias devastadoras. No solo para Harvey y su familia, también para el propio Khan”.

“Lo que equivale a una decisión tomada en una fracción de segundo ha tenido consecuencias irreversibles y ha devastado muchas vidas: la suya, la de Harvey, la de su familia y la de los miembros de su propia familia. Todas esas vidas han cambiado para siempre por este incidente y si no se hubiera introducido un cuchillo en esa situación el 3 de febrero, las cosas, casi con toda seguridad, habrían sido muy diferentes”, agregó.

La madre de la víctima, Caroline Willgoose, que recordó que las últimas palabras que oyó de su hijo fueron “te amo”, afirmó en declaraciones a medios locales tras el juicio que estaba satisfecha con la sentencia y con el hecho de que se hubiera elevado por encima del mínimo legal. Agregó que se sentía como si le hubieran quitado "un gran peso de encima".

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE