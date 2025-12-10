En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Comité Nobel insta a Nicolás Maduro a aceptar voluntad del pueblo de Venezuela y renunciar al poder

Comité Nobel insta a Nicolás Maduro a aceptar voluntad del pueblo de Venezuela y renunciar al poder

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, le envió un duro mensaje al cuestionado presidente de Venezuela durante la ceremonia de entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado.

Por: EFE
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad