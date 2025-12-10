En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Pasaporte de cardenal de Venezuela, Baltazar Porras, fue anulado antes de viajar a España

Pasaporte de cardenal de Venezuela, Baltazar Porras, fue anulado antes de viajar a España

El cardenal venezolano Baltazar Porras pretendía salir de Caracas cuando funcionarios de Venezuela le retuvieron su documento en el Aeropuerto de Maiquetía.

Por: EFE
Actualizado: 10 de dic, 2025
Baltazar Porras
El cardenal Baltazar Porras ha sido opositor del régimen de Maduro
AFP

