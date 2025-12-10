Hija de María Corina Machado recibe Nobel de la Paz en su ausencia: este fue su emotivo discurso

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no ha podido viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque viajará igualmente a la capital noruega, según el Instituto Nobel.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesto en pie, erguida delante de una foto de su madre.



La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.



También asistieron el líder opositor venezolano Edmundo González, el primer ministro noruego Jonas Gahr Store, el presidente argentino, Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino; y el paraguayo, Santiago Peña.

Publicidad

Antes de entregar el galardón, Frydnes pronunció un discurso en el que instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia "una transición pacífica hacia la democracia" en el país, un llamamiento que recibió un largo aplauso de los invitados en el Ayuntamiento de Oslo.

Sosa confirmó este miércoles tras recoger el Premio Nobel de la Paz concedido a su madre, que en "unas horas" podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar "muy pronto" a Venezuela.

Publicidad

"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Al mismo tiempo señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa "en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres".

"Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela", aseguró.

Mientras tanto, Ana Corina Sosa enfrenta en este momento "la difícil tarea de dar voz a las palabras de su madre, el discurso que ella preparó para esta ocasión".

Publicidad

Sosa comenzó expresando la "infinita gratitud", en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que "la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo".

"Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz", dijo.