Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hija de María Corina Machado recibe Nobel de la Paz en su ausencia: este fue su emotivo discurso

Hija de María Corina Machado recibe Nobel de la Paz en su ausencia: este fue su emotivo discurso

Ana Corina Sosa Machado afirmó que su madre "nunca rompió su promesa".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Emotivo discurso de Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, en ceremonia del Nobel de Paz

