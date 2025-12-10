Así habría salido María Corina Machado de Venezuela hacia Noruega para recibir el Nobel de Paz

La opositora venezolana María Corina Machado dedicó el Nobel de la Paz por medio de su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre, a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad", además de los líderes del mundo "que nos acompañaron y defendieron nuestra causa".

Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, estará no obstante en la capital noruega, confirmó el Instituto Nobel, que horas antes había anunciado su ausencia de la ceremonia, un día después de que se anulase su rueda de prensa. La opositora venezolana hizo "todo lo que está en su poder para venir a la ceremonia", un viaje en una situación de "extremo peligro" y aunque no podrá participar en los eventos de hoy, "estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", informó este instituto en un comunicado.

Sosa, tras recoger el premio, confirmó más tarde que en "unas horas" podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar "muy pronto" a Venezuela. "Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo Sosa, quien ocupó la silla destinada a su madre junto a los miembros del Comité Nobel noruego y con una foto de Machado como trasfondo.



¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela?

De acuerdo con el periódico estadounidense "The Wall Street Journal", la opositora venezolana María Corina Machado habría dejado su país el día 9 de diciembre. La política habría tomado una lancha que navegó las aguas del mar Caribe desde las costas de Venezuela hacia la isla de Curazao. La distancia reportada habría sido de 65 kilómetros.



"The Wall Street Journal" cita a funcionarios del Gobierno de Estados Unidos como los que compartieron la información del traslado de Machado fuero de Venezuela, por lo que se intuye que el gobierno estadounidense tuvo una participación, o al menos conocimiento, en los movimientos de la recién laureada. Desde la isla, Machado habría tomado una aeronave hacia el continente europeo.

El discurso de María Corina Machado recitado por su hija

El discurso de Machado incluyó un repaso a la historia de Venezuela, en el que aseguró que llegó a ser la democracia "más estable" de América Latina, hasta que fue "desmantelada" desde 1999 por el "régimen", al que acusó de falsificar la historia, corromper a las Fuerzas Armadas, manipular elecciones y perseguir a la disidencia.

Machado -que no mencionó ni al fallecido presidente Hugo Chávez ni a su sucesor y actual presidente, Nicolás Maduro- habló de un "saqueo histórico" y de que el dinero del petróleo se usó para "comprar lealtades" en el exterior, "mientras el Estado se fusionaba con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales".

Y habló también de la "herida abierta" por la emigración de venezolanos, además de acusar al Gobierno de "quebrar por dentro" a los opositores: "Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio".