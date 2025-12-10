En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Así habría salido María Corina Machado de Venezuela hacia Noruega para recibir el Nobel de Paz

Así habría salido María Corina Machado de Venezuela hacia Noruega para recibir el Nobel de Paz

Un diario estadounidense dio a conocer cómo habría sido la forma en la que la opositora venezolana María Corina Machado logró salir de Venezuela para dirigirse a Noruega a recibir el premio Nobel de Paz.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 10 de dic, 2025
Así habría salido María Corina Machado de Venezuela hacia Noruega para recibir el Nobel de Paz

