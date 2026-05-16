Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, fue extraditado a Estados Unidos

Tras varias semanas de rumores y de no saber cuál era su paradero, las autoridades venezolanas informaron que el polémico empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, fue deportado a los Estados Unidos.



La noticia la confirmó a través de un comunicado el Servicio de Identificación y Extranjería de Venezuela (SAIME): “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026, en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

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Agregó la entidad que “la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.



¿Quién es Alex Saab?

Alex Saab es un empresario colombiano señalado por lavado de activos que consolidó negocios al amparo del chavismo, varios vinculados al petróleo venezolano, y es considerado un cercano operador financiero del gobierno de Nicolás Maduro. Fue capturado en 2020 en Cabo Verde, posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales y quedó en libertad en diciembre de 2023 tras un canje de prisioneros entre Washington y Caracas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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