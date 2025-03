Andrés Pastrana cuenta cómo fueron sus horas retenido en Angola: "Me quitaron mis documentos"

El expresidente Andrés Pastrana habló con Noticias Caracol en vivo sobre las horas que duró retenido en el Aeropuerto Internacional Quatro de Fevereiro de Luanda, capital de Angola (África), a donde llegó para hacer una conferencia internacional sobre democracia.

"A esta hora me encuentro retenido en el aeropuerto de Luanda, por el gobierno de Angola, el cual bloquea la entrada de un grupo de políticos africanos invitados por la Fundación Brenthurst @BrenthurstF y la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), organización global que presido", escribió en su cuenta de X el exmandatario de 70 años, hacia la 1 de la tarde del pasado jueves.

Pastrana, quien actualmente es el presidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), organización en la que participan 110 partidos de la centroderecha en el mundo, llegó a Luanda a un evento organizado por la Fundación Brenthurst y el partido de oposición al gobierno de Angola.

"No sé para dónde me llevan. ¿Quién viene aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? (...) pero que me cuenten ¿Por qué estoy aquí?, es que llevo una hora, no sé, me trajeron aquí a un cuartico", decía en un audio, compartido por Caracol Radio.

Así fueron las horas en las que Andrés Pastrana estuvo retenido

Pastrana indicó que debía tomar otro avión para llegar a la ciudad de Benguela, donde se llevaría a cabo el evento, por lo que llegó al aeropuerto a las 5:15 de la tarde para tomar su vuelo una hora después, a las 6:15.

"Llegué en la mañana a Angola, estuve recorriendo Luanda, su capital. Almorcé y en la tarde tenía un vuelo para ir a Benguela, porque ir por carro más o menos son cerca de 8 o 9 horas. Yo pasé seguridad, y apenas llegué a Migración, me piden mis documentos, yo muestro mi tiquete", contó el exmandatario colombiano.

En ese momento le dijeron que iban a investigar, sin darle más explicaciones. Hora y media después, fue ingresado a un cuarto junto con varios líderes que asistirían al evento. En total, fueron 67 personas las retenidas por las autoridades de ese país, en su mayoría expresidentes africanos.

"Me quitaron mis documentos, mi pasaporte, por cerca de tres horas. No pudimos salir ayer, una cosa muy extraña, el gobierno nos dijo que hoy (viernes) no ponía un avión para llevarnos, que nos pedían disculpas", comentó el expresidente desde Angola.

Añadió que en la mañana de este viernes no llegó ningún avión, como les habían prometido, por lo que no fue posible llegar a la conferencia.



"Esta noche aspiro salir de Angola", añadió, y dijo que en próximos días estará atendiendo unos asuntos en Europa para luego sí regresar a Colombia.

Aseguró además que, al parecer, es la segunda vez que el gobierno de Angola le pone trabas a la CDI, la cual apoya a Adalberto Costa Júnior, presidente del partido Unión Nacional para la Independencia Total de Angola.

"Estuve en las elecciones y nos cancelaron todas las reuniones que teníamos. (...) El presidente de Angola fue electo como presidente de la Unidad Africana, como es posible que no le de entrada a expresidentes de su región", afirmó.



Andrés Pastrana opina sobre consulta popular

El expresidente también comentó para Noticias Caracol en vivo sobre su opinión acerca de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro para que los ciudadanos opinen sobre la reforma de salud y la laboral.

Recalcó que, aunque "la consulta es un mecanismo constitucional", las preguntas deben ser "concretas y claras", además de concertadas. "La primer pregunta debería ser: ¿usted quiere que el presidente continúe o no en el Gobierno? Que se abra la revocatria al mandato", añadió.

Indicó, además, que, "antes de gastar un billón de pesos", le recomienda al presidente Petro invertir en "recuperar la seguridad".

"Hay que buscar conciliar. Podemos mejorar el sistema de salud y del sistema pensional, pero concertando. El Gobierno no oye, el Gobierno no quiere oír", comentó.

