Año Nuevo Chino 2026: cuándo es, qué significa y cómo se celebra

En pocos días se inicia el Año Nuevo Chino, el cual se determina por la segunda luna nueva después del solsticio de invierno y abre un periodo de reuniones familiares, rituales tradicionales y actividades culturales que se extienden durante 15 días. El también conocido como Año Nuevo Lunar o Festival de Primavera, no tiene una fecha fija en el calendario occidental, por lo que puede comenzar entre finales de enero y mediados de febrero.

En 2026, se celebra el martes 17 de febrero y el ciclo se prolongará hasta el 5 de febrero de 2027. A diferencia de la celebración del 31 de diciembre en Occidente, esta festividad no se limita a una sola noche, pues tradicionalmente dura 15 días y culmina con el Festival de los Faroles, cuando aparece la primera luna llena del nuevo año.

En términos astrológicos, 2026 corresponde al año del Caballo de Fuego dentro del ciclo del zodiaco chino, que está compuesto por 12 animales: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.



En 2026 se celebra el Año Nuevo del Caballo

Esta tradición está ligada a un sistema zodiacal compuesto por doce animales que se repiten en ciclos de doce años. Cada periodo, además, se combina con uno de los cinco elementos - madera, fuego, tierra, metal y agua - lo que da lugar a una combinación única que influye en la interpretación simbólica del año. En 2026, el animal que regirá será el caballo, acompañado del elemento fuego. El caballo ocupa el séptimo lugar dentro del zodiaco chino.



Esta combinación no es nueva, ya que se repite cada 60 años, cuando coinciden nuevamente el mismo animal y elemento dentro del ciclo completo. En la astrología china, el caballo suele asociarse con dinamismo, movimiento y búsqueda de independencia; al sumarse el elemento fuego, se refuerzan cualidades relacionadas con la energía, la iniciativa y la transformación.

De acuerdo con las interpretaciones tradicionales, será un periodo que puede impulsar decisiones importantes, cambios laborales o personales y nuevos proyectos. También se advierte que la intensidad del fuego puede generar impulsividad, por lo que se recomienda actuar con equilibrio.

La duración del año lunar es distinta a la del calendario gregoriano. Mientras el año occidental tiene 365 días, el calendario lunar suma aproximadamente 354 días, lo que explica el ajuste anual de fechas. Si quiere saber qué animal es en el zodiaco chino, tenga en cuenta que este se determina según el año de nacimiento; cada signo se repite cada doce años y se combina con distintos elementos según el ciclo correspondiente. Este es el listado con el que puede conocer el suyo:



Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

¿Cómo se celebra el Año Nuevo Chino?

En China continental y en regiones como Hong Kong, el evento es conocido oficialmente como Festival de Primavera. También se celebra en países como Corea del Sur, Vietnam, Singapur y Malasia, así como en ciudades con amplias comunidades de origen chino en América y Europa. Muchas personas viajan largas distancias para compartir esa noche con sus familias y el menú suele incluir alimentos asociados simbólicamente con la prosperidad y la abundancia.

El pescado, por ejemplo, se relaciona con la idea de excedente; los pasteles de arroz representan crecimiento; y las empanadillas o dumplings, comunes en el norte de China, recuerdan la forma de antiguos lingotes de oro. Por ejemplo, en el sur del país es habitual que el arroz tenga un lugar central en la mesa. Otro elemento característico de esta celebración es el color rojo, que se asocia con la buena suerte y la protección frente a energías negativas. Es por eso que entre las tradiciones se encuentra la entrega de sobres rojos con dinero, llamados hongbao, que se dan principalmente a niños y jóvenes solteros

El origen del Año Nuevo Chino se remonta a antiguas leyendas, y una de las más conocidas habla del monstruo Nian, que aparecía al inicio de cada año para causar temor. Según el relato, los pobladores descubrieron que la criatura temía al color rojo, al fuego y a los ruidos fuertes, lo que dio lugar a la costumbre de usar faroles, petardos y decoraciones rojas como protección simbólica.

