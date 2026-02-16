Familiares de presos políticos de Venezuela, en huelga de hambre hace 3 días: “Es inhumano”

Mujeres familiares de presos políticos entraron en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una Ley de Amnistía en Venezuela.

El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones bajo fuertes presiones de Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero en un ataque estadounidense. (Lea también: Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, ordena cierre de siete entes públicos)

"Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso. El cuerpo comienza a sentir los embates de no comer", cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años.



Las excarcelaciones se producen a cuentagotas y los familiares se han plantado desde hace más de un mes a las afueras de las cárceles a la espera de que sus presos salgan.



“Tres personas se han desvanecido”

El grupo, que comenzó la huelga a las 6:00 hora local del sábado 14 de febrero, permanece sobre colchonetas en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7, a donde han acudido enfermeras y médicos.



En el lugar hay otro grupo de personas que no participa en la huelga por patologías, pero que se mantiene presente en apoyo a la decena de mujeres y para seguir exigiendo la liberación "plena e inmediata" de los presos políticos.

Yessy Orozco, hija del exdiputado Fernando Orozco, indicó a EFE que una de las mujeres "está sufriendo de tensión alta y dolor en el pecho" y que es "la tercera persona que ya se desvanece", pese a lo que "quiere seguir en la lucha" por la liberación de su familiar. "Necesitamos con urgencia las excarcelaciones, dejen de demorar los procesos, basta ya de tanta indolencia y tanto sufrimiento. ¿Qué quieren? ¿Matarnos a todos aquí afuera? ¿Que nuestros familiares allá dentro también mueran? ¿Hasta cuándo?", expresó.

Petra Vera, quien no participa por ser paciente oncológica en remisión y cuyo cuñado se encuentra preso, dijo a EFE que los presos políticos en Zona 7 también están en huelga de hambre desde el viernes, por lo que exigió a las autoridades que cumplan con la promesa de liberarlos a todos "en el menor tiempo posible".

"Mientras más tiempo se tarden, más va a ser el deterioro de las personas que se encuentran en huelga de hambre y es totalmente inhumano y viola los derechos humanos", dijo. Vera aseguró que diariamente hacen una prueba de glucosa y miden la presión arterial, asesoradas por un grupo de médicos. (Lea también: Diosdado Cabello dice que Venezuela es el país más seguro de América: "No tenemos miedo")

El doctor Rafael Arreaza se encontraba en el lugar, a donde dijo que acudió para ayudar "sin ningún interés político" y en vista de que "la salud se deteriora con la huelga". Señaló que una mujer tenía la tensión alta y que varias "tienen problemas gástricos producto de la prolongada inanición", a quienes dio tratamiento, mientras que dos de los presos políticos se han descompensado "al punto de que están esperando una ambulancia".

El médico denunció que "el jefe" en el comando policial no lo dejó entrar para chequear a los detenidos y brindarles tratamiento. En ese sentido, aseguró que "el problema no es solo de los que están en huelga de hambre que están descompensados", sino también de los funcionarios, porque "si se les muere uno, es responsabilidad de ellos".



Aún hay 600 presos políticos detenidos

Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos. Dentro permanecen unos 60 arrestados, según sus allegados.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, aseguró este lunes que aún quedan más de 600 de estos detenidos en el país, luego de las 444 excarcelaciones que ha verificado la organización desde el pasado 8 de enero.

El presidente de la ONG, Alfredo Romero, acudió al sitio donde se adelanta la huelga de hambre en apoyo a estas personas, quienes también están encadenadas, y para brindar asistencia legal.

Romero indicó que se han sumado a la lista de presos políticos personas cuyos familiares no habían reportado sus casos por miedo o porque no se sabía "ni siquiera dónde se encontraban" recluidos.

