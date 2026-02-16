En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Accidente en Carnaval de Rio deja dos personas heridas: carroza arrolló a varios participantes

Accidente en Carnaval de Rio deja dos personas heridas: carroza arrolló a varios participantes

La escuela propietaria de la carroza implicada afirmó que el equipo está dando seguimiento a la situación del herido y que está en contacto con representantes del hospital.

Por: EFE
Actualizado: 16 de feb, 2026
Carnaval de Rio
Imagen de referencia. - Foto:
CARL DE SOUZA/AFP

Un accidente durante los desfiles de carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro en la madrugada del domingo dejó por lo menos a dos personas heridas, informaron este domingo las autoridades locales. Una carroza de la escuela de samba União de Maricá atropelló a algunos participantes cuando ya se acercaba al final de su recorrido por la avenida del Sambódromo.

El secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, afirmó en entrevista con la cadena de televisión Globo que uno de los heridos se torció el tobillo, mientras que el otro sufrió dos fracturas "expuestas" y "graves" en las piernas, por lo que tuvo que pasar por una cirugía.

Videos divulgados por medios brasileños muestran cómo, tras el accidente, empezó a salir humo de debajo de la carroza, que representaba a una divinidad afrobrasileña. União de Maricá, que pertenece a la segunda categoría de escuelas de samba y disputa el ascenso con otras participantes, expresó su solidaridad con el herido más grave, quien además es un integrante de la organización.

La escuela afirmó que el equipo está dando seguimiento a la situación del herido y que está en contacto con representantes del hospital. Este domingo arranca el primero de los tres días principales de desfiles, en que las escuelas de la categoría superior disputan el campeonato.

AGENCIA EFE
NOTICIAS CARACOL

