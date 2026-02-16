Mujer murió tras intoxicación en piscina; autoridades apuntan a una mezcla incorrecta de productos

La muerte de una mujer tras asistir a una clase de natación en un gimnasio de la Zona Este de São Paulo ha puesto en alerta sobre los riesgos asociados al manejo inadecuado de productos químicos en piscinas. El caso, investigado por autoridades brasileñas y analizado por expertos, apunta a que la tragedia se habría producido por la liberación de gases tóxicos derivados de la mezcla incorrecta de sustancias utilizadas en el mantenimiento del agua.



De acuerdo con un informe divulgado por el portal g1 de Brasil, la víctima falleció después de inhalar gas cloro que se habría generado por la combinación indebida de productos químicos empleados en la piscina del establecimiento. La investigación señala que la reacción química se originó cuando agentes clorados entraron en contacto con un ácido usado para regular el pH del agua, liberando un gas de color amarillo verdoso altamente irritante.

Según explicó el programa Fantástico, citado por el medio brasileño, expertos del Instituto de Química de la Universidad de São Paulo realizaron experimentos controlados para demostrar cómo la combinación de estos productos puede generar gases peligrosos en entornos cerrados. Entre las sustancias involucradas se encuentran el hipoclorito de calcio, el dicloroisocianurato y un ácido regulador de pH, cuya mezcla puede provocar la liberación de cloro gaseoso.

El gas cloro es especialmente peligroso por su reacción inmediata con la humedad de las mucosas del cuerpo humano. Tal como detallan los especialistas, al ser inhalado, este gas produce una reacción química en nariz, garganta, boca y pulmones que genera sustancias extremadamente irritantes.



De acuerdo con un artículo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, este tipo de gas es altamente venenoso, y las concentraciones más altas pueden generar broncoespasmos, lesiones pulmonares y edemas.



Los testimonios recogidos en el lugar describen un momento de caos dentro del recinto de la piscina. Testigos indicaron que un balde cercano al borde comenzó a desprender un humo amarillento e irritante, fenómeno que coincide con el observado en los experimentos químicos. Poco después, los presentes empezaron a sentir síntomas severos, ardor en los ojos, irritación en la garganta, dificultad para respirar y sensación de asfixia.

La rápida dispersión del gas en el espacio cerrado provocó pánico entre los bañistas y derivó en la intoxicación grave de varias personas, incluida la mujer que finalmente falleció, identificada como Juliana Bassetto.

La magnitud del episodio también afectó a otros asistentes, entre ellos un adolescente de 14 años que permaneció hospitalizado en estado grave y que posteriormente recibió el alta, así como el esposo de la víctima, quien salió de la unidad de cuidados intensivos días después.

La investigación preliminar apunta a posibles fallas graves en el mantenimiento de la piscina. Según lo divulgado por g1, el encargado de manipular los productos no era un profesional especializado, sino el valet parking del gimnasio, quien recibía instrucciones a distancia y sin una formación técnica adecuada. Además, no existía un control formal de mediciones de pH y cloro, registros que la legislación exige mantener disponibles para clientes y autoridades.

En ese contexto, la principal hipotesis apunta a que la mezcla de productos incompatibles se realizó en el balde mencionado por los testigos, posiblemente en cantidades inadecuadas, generando la liberación súbita y voluminosa de gas cloro que desencadenó la emergencia sanitaria dentro del recinto.

El caso es investigado por la Policía Civil bajo la hipótesis de negligencia y exposición de los usuarios a gases tóxicos. El jefe policial Alexandre Bento afirmó: “La ley estipula que deben llevar un registro, con notas disponibles para cualquier cliente, consumidor o estudiante, que muestre las mediciones de los niveles de pH, cloro y acidez del agua; esto no existe. Asumieron completamente el riesgo de exponer a las personas al contacto con gases tóxicos, y el resultado, lamentablemente, fue la muerte de Juliana”.

Por su parte, los tres socios del gimnasio optaron por no conceder entrevistas. A través de sus abogados manifestaron que permanecen a disposición de las autoridades y que confían en que la investigación se desarrollará “de manera técnica, imparcial y con estricto apego a las garantías constitucionales”. El tribunal, entretanto, negó la detención temporal solicitada por la Policía Civil contra los empresarios.

El caso evidencia los riesgos potencialmente mortales de una manipulación incorrecta de productos químicos en espacios cerrados como piscinas e incluso en los hogares, donde la liberación de gases tóxicos puede propagarse rápidamente y generar efectos graves en la salud de quienes se encuentran en el lugar.

