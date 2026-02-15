En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ocho personas fallecieron y dos quedaron heridas por explosión de fuegos artificiales en China

Ocho personas fallecieron y dos quedaron heridas por explosión de fuegos artificiales en China

Las autoridades detuvieron a los presuntos responsables y anunciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras los heridos reciben atención médica por quemaduras leves.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de feb, 2026
Ocho personas fallecieron y dos quedaron heridas por explosión de fuegos artificiales en China
Al menos ocho personas murieron y otras dos resultaron heridas tras una explosión en una tienda minorista de fuegos artificiales en la provincia oriental china de Jiangsu, un suceso ocurrido en víspera del Año Nuevo lunar, la noche de mayor uso de pirotecnia en el país, informaron este lunes las autoridades locales.

El suceso se produjo hacia las 2:00 hora local del domingo en el condado de Donghai, bajo la administración de la ciudad de Lianyungang, después de que una persona encendiera fuegos artificiales "de forma indebida" cerca del establecimiento, según el parte oficial difundido hoy por el Ministerio de Gestión de Emergencias en su cuenta oficial de WeChat -semejante a Whatsapp, censurado en China-.

Las autoridades han detenido a los presuntos responsables y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, mientras los dos heridos, con quemaduras leves, reciben atención médica.

En un comunicado, difundido posteriormente, el mismo organismo urgió reforzar la supervisión en todos los eslabones relacionados con la producción, transporte, venta y uso de fuegos artificiales, y pidió a las autoridades locales "extraer lecciones profundas" del suceso para evitar incidentes similares.

El departamento señaló que el periodo actual coincide con la temporada alta de uso de pirotecnia por las celebraciones del Año Nuevo lunar, lo que eleva los riesgos de seguridad, e instó a intensificar las inspecciones, prevenir el almacenamiento excesivo en tiendas y reforzar la vigilancia frente a descargas ilegales.

Los fuegos artificiales son habituales durante estas festividades, especialmente en la víspera del Año Nuevo lunar, cuando millones de personas los emplean para despedir el año y ahuyentar los malos espíritus según la tradición.

No obstante, en los últimos años numerosas ciudades han tratado de restringir o regular su uso por motivos de seguridad y para reducir los elevados niveles de contaminación que suelen registrarse en estas fechas.

China registra con frecuencia accidentes vinculados a la industria pirotécnica, especialmente en épocas de alta demanda.

En junio de 2025, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el condado de Linli, en la provincia central de Hunan, dejó nueve muertos y 26 heridos, mientras que en diciembre de 2024 tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas por una explosión provocada por pirotecnia en un edificio de la ciudad de Kaifeng, en Henan (centro).

EFE

