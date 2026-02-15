Video registró el angustiante intento de secuestro a menor de 18 meses en un supermercado

Un intento de secuestro de una menor de apenas 18 meses dentro de un supermercado quedó registrado en video y generó conmoción por la forma en que ocurrieron los hechos y por la rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar. El episodio se presentó en la tarde del sábado 14 de febrero en el supermercado Esselunga, en la ciudad de Bérgamo, Italia y hoy es objeto de investigación por parte de las autoridades.



De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió cuando una familia, compuesta por madre, padre e hija, se disponía a salir del establecimiento comercial. En ese momento, un hombre ingresó al local y, segundos después, tomó a la niña frente a sus padres.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el sospechoso, vestido con sudadera negra y pantalones verdes, agarra a la menor dentro del supermercado, provocando gritos de auxilio de la madre, quien a pesar del forcejeo, nunca soltó a la menor de la mano.

El video muestra cómo, durante el forcejeo, la niña es sujetada por el hombre mientras la madre intenta recuperarla, generándose un tenso momento en el que la menor es jalada en direcciones opuestas. El padre, sorprendido por lo ocurrido, deja el carrito de compras que empujaba e intenta intervenir de inmediato para impedir que el hombre se lleve a la pequeña. La situación fue advertida también por otros clientes que se encontraban en el lugar, quienes reaccionaron y se acercaron para ayudar a la familia en medio del altercado.



Los transeúntes intervinieron para auxiliar a la madre y evitar que el sospechoso lograra su objetivo. Segundos después, guardias de seguridad del establecimiento también acudieron al sitio y colaboraron en la contención del hombre. Tras la alerta, la policía fue llamada y llegó rápidamente al supermercado para hacerse cargo de la situación y detener al implicado.



El jefe de la Brigada Móvil y subcomisario de Bérgamo, Marco Cadeddu, relató los momentos vividos durante el intento de secuestro y destacó la reacción inmediata tanto de los ciudadanos como de las autoridades. “Lo de ayer es un episodio ciertamente muy grave que, sin embargo, ha puesto de relieve un sistema que funcionó en términos de seguridad. En él se vieron involucradas las personas que presenciaron los hechos y que intervinieron en defensa de esta niña y de esta madre" afirmó.

"La coordinación de toda la actividad posterior de investigación por parte de la autoridad judicial permitió reconstruir en detalle lo ocurrido y así poder arrestar y poner a disposición de la justicia al culpable", explicó mencionando que el episodio también le causó impacto. "Al hablar con los padres de la niña, comprendí el impacto emocional tan fuerte que han sufrido en una historia que, gracias al cielo, terminó bien, pero que es muy, muy, muy grave”, concluyó.

Tras el enfrentamiento, según medios locales, la menor fue llevada a un hospital para recibir atención médica. Según el reporte, la niña sufrió una fractura de fémur como resultado de la presunta agresión ocurrida durante el forcejeo dentro del establecimiento.

Mientras tanto, el hombre fue arrestado y acusado de secuestro agravado de un menor de 14 años y agresión agravada. Actualmente permanece en prisión a la espera de que se confirme su detención.

