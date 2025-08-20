Anuncian sanciones a funcionarios de CPI por “acciones corruptas” contra estadounidenses e israelíes

Estados Unidos impuso sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos de países aliados como Francia y Canadá, en un nuevo esfuerzo por obstaculizar al tribunal.

"El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

En sus redes sociales, el funcionario estadounidense manifestó que la CPI “continúa desatendiendo la soberanía nacional y facilitando la guerra jurídica mediante esfuerzos para investigar, arrestar, detener y procesar a ciudadanos estadounidenses e israelíes”.

Por eso, agregó, “estoy sancionando a cuatro funcionarios adicionales de la CPI. Seguiremos responsabilizando a aquellos responsables de las acciones moralmente corruptas y legalmente infundadas de la CPI contra estadounidenses e israelíes”.



¿A quiénes sanciona Estados Unidos?

La Administración de Donald Trump suma así una nueva ronda de sanciones a la CPI después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal Karim Khan.

Esta vez, Rubió anunció restricciones contra Kimberly Prost, de Canadá; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.

"Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones", explicó el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.

La sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en EE. UU. y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.

La jueza Prost ha participado en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra. En algunos se investiga a fuerzas estadounidenses y a la CIA por su intervención en conflictos globales como el de Afganistán. De igual modo, los fiscales adjuntos Khan y Niang supervisan investigaciones sobre crímenes graves en Kabul, que incluyen a estadounidenses, y en Sudán. Por su parte, el juez francés Guillou ha formado parte de la cámara que emitió sanciones de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa Yoav Galant, entre otros funcionarios israelíes, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

EE. UU. rechaza estas investigaciones y considera al Estado israelí como un estrecho aliado.

El pasado mes de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a la CPI por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel. Según dijo, la Corte ha emprendido "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos" e Israel, y le acusó de "abusar de su poder".

"EE. UU. ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo de la CPI", añadió Rubio en un comunicado.

Dicho tribunal, creado por el Estatuto de Roma, se centra en juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, países como EE. UU., China, Rusia e Israel no son miembros de ese organismo y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP