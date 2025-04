Apareció Valerie, perrita que estuvo perdida 16 meses en una isla remota: así fue su rescate

Por más de 500 días, los trabajadores del Kangala Wildlife Rescue estuvieron realizando diferentes actividades para lograr el rescate de Valerie, una perrita salchicha que se le escapó a sus dueños en medio de sus vacaciones en la Isla Canguro, en Australia. La historia conquistó las redes sociales a nivel mundial con cada actualización y ahora tendrá un final feliz, cuando se dé el reencuentro con sus dueños.

¿Qué pasó con Valerie?

Todo empezó en noviembre del 2023, cuando Georgia Gardner y Josh Fishlock decidieron ir a pasar sus vacaciones en la Isla Canguro y llevaron a su perra salchicha Valerie. Sin embargo, en medio del viaje, un día la mascota se salió de su jaula y huyó hacia la zona natural de la isla. Desde ese momento inició una búsqueda incansable por la canina.

Los dueños de Valerie tuvieron que irse de la isla con gran dolor por no recuperar a su mascota al final de las vacaciones, pero los trabajadores del Kangala Wildlife Rescue se comprometieron a no detener la búsqueda. "Valerie no volvió a ser vista y su familia, con el corazón roto, tuvo que abandonar la isla sin ella y volver a su vida en tierra firme", escribieron desde el instituto de rescate en una publicación en redes sociales.

Valerie estuvo varios meses perdida en la parte salvaje de la Isla Canguro - Foto: Redes sociales

A lo largo de los meses, cada nueva actualización sobre Valerie llenaba de emoción a sus seguidores y a sus dueños. Sin embargo, fueron meses de angustia sin saber dónde podía estar la mascota y temiendo que le pasara lo peor. Valerie se internó en la zona salvaje de la Isla Canguro, donde podría encontrarse con depredadores o podría sufrir por la falta de alimento.

Pasó un año sin que los dueños de Valerie tuvieran noticias de ella y, de alguna manera, ellos estaban asimilando que no la volverían a ver. Aseguraron que no creían que la perrita pudiera sobrevivir tanto tiempo sola, pues dormía con ellos en la cama, le colocaban suéteres y sabían que ella se ponía mal si la dejaban algunas horas sola. La sorpresa llegó en noviembre de 2024, cuando se informó que se había detectado a un perro con collar rosado a nueve millas de Stokes Bay, lugar donde se había escapado Valerie.

El rescate y reencuentro

Después del primer informe sobre la identificación de Valerie en la isla, los trabajadores del instituto de cuidado animal empezaron a moverse más por la zona indicada y colocaron trampas para la pequeña perra salchicha. Aunque hubo varios momentos en los que los rescatistas intentaron atrapar a la mascota, no fue una tarea fácil, detallaron que por el tiempo que había pasado sola, estaba temerosa y huía al notar la presencia de humanos.

"Huye a la primera señal de personas o vehículos y, a pesar de los esfuerzos de los habitantes de la isla, ha sido imposible atraparla", señalaron en un informe que hicieron a mediados del mes de marzo. Fueron varios los intentos de los trabajadores por atrapar a la pequeña perrita y, finalmente, la gran buena noticia llegó el pasado 25 de abril, cuando el instituto reveló un video de una de las trampas que le colocaron a Valerie. La perrita había sido capturada en horas de la noche

"No podíamos dejar que ese perro salchicha se nos escapara otra vez", detallaron los trabajadores del Kangala Wildlife Rescue y entonces crearon una trampa especializada. La trampa diseñada contenía artefactos de la casa de Valerie, los rescatistas detallaron que era "como su propia pequeña habitación con sus juguetes y la cama de casa, ropa de mamá, comida escondida y desafíos para mantenerla entretenida". Además contaba con una cámara que captaba 24/7 la actividad dentro de la jaula.

Finalmente, desde Kangala Wildlife Rescue han informado que Valerie ya está a salvo, pero que lamentablemente todavía no podrá reencontrarse con sus dueños. Según detallaron, primero debe pasar por un proceso de revisión médica y también uno de readaptación. Sin embargo, los dueños de Valerie tan solo tendrán que esperar un poco más de tiempo para recuperar a su mascota.

