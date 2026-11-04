Informe de NYT habla de ataque letal entre Estados Unidos y Venezuela contra el Eln

Un informe del New York Times reveló que Estados Unidos cooperó con Venezuela para realizar un ataque letal contra el Eln. El diario norteamericano recordó que esa guerrilla colombiana operó libremente durante años del otro lado de la frontera, donde se le permitió traficar cocaína y supervisar minas de oro ilícitas bajo el mandato de Nicolás Maduro, el expresidente del país, hoy en una prisión de EE. UU.

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)

Publicidad

En detalle, las fuerzas de EE. UU. y Venezuela lanzaron la semana pasada un ataque letal contra el Eln, según cuatro funcionarios estadounidenses entrevistados por el mencionado medio de comunicación. Fue el viernes 30 de octubre cuando los servicios de inteligencia y drones de Estados Unidos atestaron el golpe.



De hecho, dijo NYT, el ataque muestra cómo el gobierno de Donald Trump está cada vez más involucrado en los asuntos internos de Venezuela y cómo ha adoptado una estrategia cada vez más militarizada para combatir el narcotráfico en América Latina.



Desde The New York Times han revelado como Trump tiene como objetivo establecer una presencia militar estadounidense a largo plazo en Venezuela. Sobre el ataque del viernes, Fundaredes señaló que la zona del ataque fue Apure, en la frontera de Colombia. Según el medio, citando a esa fundación, al menos 23 personas murieron y muchas más resultaron heridas tras un bombardeo con drones a un campamento de cocaína del Eln.

Publicidad

“Preocupan los reportes sobre un bombardeo del Ejército venezolano contra un presunto campamento del Eln en Buena Vista del Meta, Apure, que habría dejado múltiples personas fallecidas y heridas”, señaló Fundaredes.

Uno de los funcionarios de EE. UU. entrevistado por NYT señaló que los drones usados para el bombardeo suelen ser operados por las fuerzas de su país. Interrogados por la posible ayuda del Gobierno Trump en este ataque, el Gobierno de Venezuela no respondió a la solicitud.

Publicidad

No obstante, este lunes, un alto funcionario militar venezolano -bajo el anonimato- confirmó que las fuerzas armadas del país habían llevado a cabo el ataque contra el Eln en Apure, pero que no conocía si se había recibido información directa sobre la participación de Estados Unidos.

NYT también citó a Juan Francisco García, coordinador de Fundaredes para Apure, quien manifestó que los residentes que vivían en fincas cerca del lugar del ataque describieron haber escuchado dos grandes explosiones el viernes por la mañana. Además, reveló que encontraron cuerpos esparcidos alrededor del sitio bombardeado.

Publicidad

También detalló que en el bombardeo había, además de guerrilleros del Eln, familiares o parejas sentimentales, entre ellas una mujer de 60 años. Lugareños le informaron a García que la mayoría de las víctimas eran venezolanas.

NOTICIAS CARACOL