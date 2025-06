Arrestan a maestra en Estados Unidos por enviar contenido sexual a un estudiante menor de edad

Una profesora de 22 años fue arrestada a inicios de esta semana por oficiales de la Policía del condado de Chemung, del estado de Nueva York, Estados Unidos. Al parecer, la mujer identificada como Anamaria Milazzo, había enviado material sexual a un menor de edad de 14 años, lo que es considerado un delito de clase E en el país norteamericano, es decir una infracción menor.

La captura fue anunciada en las redes sociales de la Oficina del Sheriff del condado de Chemung (CCSO). En el comunicado, las autoridades también explican que sus acciones también se relacionan con poner en peligro el bienestar de un niño, lo que representa un delito de clase A, el más grave de todos. La maestra laboraba en la Greater Soutern Tier (Boces), que básicamente es una junta de servicios educativos que tiene el propósito de ayudar a los distritos escolares a alcanzar sus metas financieras y educativas.

"El 9 de junio de 2025, un oficial de recursos escolares asignado a la Oficina de Servicios Comunitarios de la Zona Sur (BOCES) recibió una denuncia en la que se alegaba que MILAZZO había enviado material indecente a un menor. La División de Investigaciones Criminales de la Oficina del Sheriff del Condado de Chemung colaboró ​​en la investigación. Durante la investigación, la División Criminal descubrió que, durante un período de tres meses, MILAZZO había enviado fotografías de ella desnuda a un joven de 14 años", se lee en el comunicado de la entidad.

La profesora fue dejada en libertad

Medios internacionales señalaron que la mujer no tuvo que pasar tiempo en la cárcel debido a las normativa Empire State del estado de Nueva York, la cual no exige pasar tiempo en un centro carcelario ni tampoco el pago el pago de una fianza. No obstante, la Policía resaltó que a esta se le asigno una citación "para comparecer ante el Tribunal de Wellsburg Village en una fecha posterior".

Además, el medio WETM 18 News logró contactarse con la institución en donde Milazzo trabajaba y esta le manifestó que recientemente había sido despedida, pero no reveló más detalles al respecto.

Otra maestra en Estados Unidos fue acusada de abusar sexualmente de un menor



En días pasados también se conoció el caso de una profesora de secundaria de Illinois que presuntamente había sostenido una relación sexual con uno de sus estudiantes. El condado de DuPage, explicó en su página web que la mujer fue identificada como Christina Formella y fue el pasado 15 de marzo que los padres de la víctima acudieron a las autoridades para denunciar contacto sexual inapropiado y más adelante, en las entrevistas para la investigación, el joven de 15 años dijo ser víctima de abuso sexual.

En las pesquisas se determinó que los abusos tuvieron lugar entre enero de 2023 y septiembre de 2024. Aparentemente Formella no solo le envió mensajes inapropiados al menor, sino también sostuvo relaciones sexuales con él en al menos 50 ocasiones, de las cuales 45 se produjeron dentro de la escuela.

El Fiscal Estatal del Condado de DuPage, Robert Berlin, dijo que las acusaciones en contra de la mujer "son sumamente inquietantes". Y añadió: “Agradezco a la víctima de este caso por tener la valentía de denunciar en lo que considero un momento extremadamente difícil para él".

