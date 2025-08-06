Como comida para los cerdos, así habrían intentado ocultar crimen de dos mujeres en Sudáfrica

A finales de agosto de 2024 hubo conmoción en Sudáfrica por el asesinato de dos mujeres afrodescendientes. Tres hombres, el dueño de una granja y dos de sus trabajadores, serían los responsables del crimen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Uno de los implicados, un joven de 20 años llamado Adrian de Wet, entregó una nueva declaración durante el juicio, a la espera de que su testimonio sea tenido en cuenta para recuperar su libertad.



¿Cómo fueron asesinadas las mujeres en Sudáfrica?

Maria Makgato tenía 45 años y Lucia Ndlovu, 34. La primera era madre soltera y tenía cuatro hijos, el menor, en ese entonces, era de 4 años. Ambas estaban buscando comida e ingresaron a una granja que pertenecía a Zachariah Johannes Olivier.

Las mujeres pretendían tomar lácteos que estaban a punto de caducar o que ya se habían vencido y que iban a ser dados a los cerdos.

Publicidad

Al ser sorprendidas, según ha declarado De Wet, el dueño de la granja les disparó. Agregó que su jefe lo presionó para que tomara los cuerpos y los arrojara como comida para los cerdos. Con este testimonio, el joven espera que le retiren los cargos.

Olivier, de 60 años, y William Musora, de 50, son los otros dos implicados en el doble homicidio y permanecen detenidos en prisión, sin que aún se sepa si se declararán culpables.

Publicidad

Según informó la BBC, los tres enfrentan cargos, no solo por el homicidio de Maria y Lucia, también se les señala de intento de asesinato por dispararle al esposo de Ndlovu, ya que estaba con ellas en la granja. Además, deberán responder por “posesión de un arma de fuego sin licencia y obstrucción de la justicia por supuestamente arrojar los cuerpos en el recinto de los cerdos en un intento de ocultar evidencia”, indica el medio citado.

El crimen de las mujeres afrodescendientes en Sudáfrica ha agudizado la tensión racial en la región, donde más del 70% de la tierra cultivable todavía está en manos de la minoría blanca décadas después del fin del apartheid, según las últimas cifras de 2017. Muchos de ellos son afrikáneres, descendientes de los primeros colonos blancos.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP