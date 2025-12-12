Rey Carlos III da buena noticia sobre su lucha contra el cáncer: "Una bendición personal"

El rey Carlos III de Inglaterra anunció este viernes que su tratamiento contra el cáncer avanza positivamente. El monarca sorprendió con un mensaje previo en sus redes sociales y luego su declaración pública completa transmitida en el programa nocturno 'Stand Up To Cancer' del Canal 4.

La noticia positiva compartida por el rey de 77 años tiene que ver con que su tratamiento se reducirá en 2026.



¿Qué dijo el rey Carlos III?

"Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias a un diagnóstico temprano, una intervención eficaz y el cumplimiento de las indicaciones de los médicos, mi propio programa de tratamiento contra el cáncer puede reducirse en el nuevo año", dijo Carlos en un mensaje dentro de una campaña anual televisada destinada a recaudar fondos para la investigación del cáncer.

Cabe recordar que el monarca de 77 años fue diagnosticado con cáncer en febrero de 2024 tras una operación, pero su naturaleza no fue comunicada públicamente. Pero tal y como detalló en su mensaje televisivo, gracias a que esta detección se dio a tiempo, el tratamiento ha avanzado de manera positiva.



"Sé por mi propia experiencia que un diagnóstico de cáncer puede resultar abrumador", afirmó sin compartir tampoco esta vez qué tipo de cáncer padece. "Este giro es a la vez una bendición personal y una muestra de los avances notables logrados en el tratamiento del cáncer en los últimos años", añadió el soberano.



El rey Carlos III animó a los británicos a realizarse las pruebas de detección lo antes posible y expresó su preocupación tras conocer que "al menos nueve millones de personas en nuestro país no se realizan las pruebas de detección que se les ofrecen". El rey insistió en que "una detección salva vidas, así de simple".

En su mensaje, el rey mencionó en dos ocasiones el cáncer de intestino, pero fuentes de la familia real señalaron que no debía interpretarse como ningún "vínculo personal" con su enfermedad.

El soberano añadió que en Reino Unido se diagnostican más de 1.000 nuevos casos de cáncer cada día, unos 390.000 al año. "Pero, como alguien que también forma parte de esas estadísticas, puedo dar fe de que también puede ser una experiencia que pone en claro relieve lo mejor de la humanidad", afirmó.



Lo que se sabe sobre el cáncer del rey Carlos III

Tras anunciarse su cáncer en febrero de 2024, descubierto durante una operación de próstata, el rey interrumpió sus actividades públicas durante algunas semanas. Después, el monarca retomó sus obligaciones en abril del mismo año, cuando sus médicos se declararon "muy alentados por sus progresos", y desde entonces sigue un tratamiento.

Además, el anuncio de la detección del cáncer de Carlos III puso fin a un tabú en la realeza británica, ya que históricamente los monarcas permanecían en silencio sobre su estado de salud.

Desde hace aproximadamente un año, el monarca de 77 años ha intensificado sus actividades con varias visitas de Estado organizadas en Reino Unido y viajes a Canadá o al Vaticano. En marzo de 2025 fue hospitalizado brevemente tras experimentar "efectos secundarios" de su tratamiento contra el cáncer.

El 14 de noviembre celebró su cumpleaños con un viaje a Gales y mostrando su determinación a asumir plenamente sus funciones a pesar de su cáncer. El monarca ha cumplido este año un número récord de compromisos desde su llegada al trono en septiembre de 2022, según el diario Daily Express.

Reacciones al mensaje del rey Carlos III

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, expresó su satisfacción en la red social X al conocer la buena noticia. "Un mensaje poderoso de su majestad el rey. Sé que hablo en nombre de todo el país cuando digo lo contento que estoy de que su tratamiento contra el cáncer se reduzca en el año nuevo. La detección temprana del cáncer salva vidas", afirmó.

