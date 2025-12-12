En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP - PETRO
ALIAS PIPE TULUÁ
MADURO
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR DE BARRANQUILLA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Por qué EE. UU. canceló programas de reunificación familiar para gente de Colombia y otros países?

¿Por qué EE. UU. canceló programas de reunificación familiar para gente de Colombia y otros países?

La libertad condicional del migrante beneficiado con los programas continuará hasta que ocurra uno de dos escenarios explicados por el Gobierno de Estados Unidos. ¿De qué se tratan?

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
¿Por qué EE. UU. canceló programas de reunificación familiar para gente de Colombia y otros países?
Los migrantes tendrían que abandonar el país el 14 de enero de 2026 -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad