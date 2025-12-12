¿Por qué EE. UU. canceló programas de reunificación familiar para gente de Colombia y otros países?

Estados Unidos anunció en las últimas horas que llegó a su fin los programas de reunificación familiar. La medida beneficiaba a ciudadanos de siete países latinoamericanos, entre ellos Colombia, que contaban con residencia temporal. El plan permitía llevar familiares a vivir a Estados Unidos con facilidades y sin las exigencias del proceso tradicional.



Entre los países cuyos ciudadanos se veían beneficiados con estos programas están Ecuador, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Colombia.

La medida también elimina los programas previos de reunificación para cubanos y haitianos, los cuales fueron creados entre 2007 y 2014. Con esta decisión del Gobierno de Estados Unidos, nueve programas en total quedaron cancelados.

A través de un comunicado, así anunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos la nueva medida: “Está poniendo fin a todos los programas categóricos de libertad condicional por reunificación familiar (FRP) para extranjeros de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y sus familiares directos”.



Según la entidad, los ciudadanos migrantes abusaban de estos programas para que les aprobaran sus residencias. “Esta administración está poniendo fin al abuso de la libertad condicional humanitaria que permitió a extranjeros mal examinados eludir el proceso de libertad condicional tradicional. Nunca se pretendió utilizar la libertad condicional de esta manera y el DHS está devolviendo la libertad condicional caso por caso, tal como lo pretendía el Congreso. Poner fin a los programas FRP es un retorno necesario a políticas de sentido común y un regreso a America First”, indicó el departamento.



Programas de reunificación famliar presentaban "brechas de seguridad", según DHS

Para el DHS, el compromiso de reunir a las familias no exime al Gobierno de los Estados Unidos de su deber de prevenir el fraude y el abuso, ni de garantizar la seguridad nacional y pública. Los programas reunificación familiar, según la entidad, presentaban "brechas de seguridad" derivadas de investigaciones insuficientes, que supuestos actores maliciosos podían aprovechar para ingresar a Estados Unidos, generando un riesgo “inaceptable” para el país. “El DHS está priorizando la seguridad y el bienestar financiero y económico de los estadounidenses”, explicó.



Además, el departamento indicó cómo se llevará a cabo la terminación de dichos programas: si un extranjero se encuentra en Estados Unidos bajo libertad condicional otorgada por los programas FRP, esta condición terminará automáticamente el 14 de enero de 2026. Sin embargo, existe una excepción: si la persona presentó un Formulario I-485 (Solicitud para registrar residencia permanente o ajustar estatus) antes del 15 de diciembre de 2025 y dicho trámite sigue pendiente para el 14 de enero de 2026, la libertad condicional se mantendrá vigente.



¿Qué pasará con los ciudadanos beneficiados con programas de reunificación en EE. UU.?

El DHS explicó la validez de la libertad condicional del ciudadano continuará hasta que ocurra uno de dos escenarios: que expire el período original de la libertad condicional o que las autoridades tomen una decisión final sobre el Formulario I-485. Esto significa que, mientras el trámite esté en curso, el extranjero podrá permanecer legalmente bajo la misma condición.

Por otro lado, si el Formulario I-485 es rechazado, la libertad condicional del ciudadano finalizará de inmediato. En ese momento, el migrante deberá abandonar Estados Unidos sin demora, ya que perderá cualquier protección legal para permanecer en el país. “Cuando terminamos el período de libertad condicional de un extranjero bajo los programas FRP, también revocaremos su autorización de empleo con base en esa libertad condicional”, dijo la entidad.

El departamento indicó que los extranjeros que carezcan de una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas FRP deberán abandonar el país antes de la fecha en que expire su libertad condicional.

Finalmente, utilizando la palabra “aliens”, refiriéndose a los ciudadanos migrantes, la entidad dijo que “estos aliens (extraterrestres) deberían usar la aplicación CBP Home para informar su intención de abandonar los Estados Unidos”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias