Hijo de Maduro dice que deben garantizar la "hegemonía absoluta" del chavismo en Venezuela

El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este martes que el chavismo tiene que "garantizar" su "hegemonía absoluta" en Venezuela, al cumplirse dos meses de la captura del mandatario durante el ataque militar de Estados Unidos en Caracas. "Tenemos que garantizar la hegemonía absoluta del proyecto bolivariano, cueste lo que nos cueste. Es nuestra responsabilidad. Hacerla irreversible", afirmó el parlamentario en un discurso para los cientos de militantes chavistas que marcharon en Caracas para exigir la liberación de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, ambos encarcelados en Nueva York.

En su discurso, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro Guerra reconoció que Venezuela atraviesa una "situación compleja" y que se debe "maniobrar para mantener la paz, la gobernabilidad" del país. Sin embargo, subrayó que "contra todo pronóstico" todavía se mantiene la dirigencia chavista en el poder.



"Hoy tienen que hablar en (el palacio presidencial de) Miraflores con Delcy Rodríguez, que es el equipo de Nicolás Maduro, la vicepresidenta desde el 2018, su mano derecha", dijo el diputado, que calificó a la mandataria encargada como una mujer "extraordinaria", "preparada" y "leal hasta los tuétanos". En este sentido, pidió "conciencia" a las bases chavistas para entender la situación nacional, mantener la organización y escuchar "las directrices del alto mando" y sobreponerse a "los sentimientos" que este proceso pueda causar.



"El país cambió, no es el mismo país del 3 de enero. No puede ser el mismo, primera vez que nos bombardea una potencia nuclear. El país cambió, para bien o para mal. Es nuestra responsabilidad que sea para bien", añadió.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

El pasado jueves, el presidente venezolano pidió a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negó una licencia necesaria para pagar su defensa con fondos de Venezuela, porque él y su Gobierno están sujetos a sanciones de Estados Unidos.

Dos meses después de la operación estadounidense que derivó en su captura, la figura de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante más de 12 años, se ha ido desvaneciendo en el país, que bajo la tutela de Estados Unidos ha priorizado la economía frente a la política en su proceso hacia una transición democrática, dijeron a EFE analistas.

Maduro aparece en mensajes en las redes sociales oficiales y en algunas vallas en las calles de Caracas, principalmente, mientras se han ido espaciando las marchas para reclamar su retorno. "#Losqueremosdevuelta", es la frase que se repite en publicaciones con la imagen de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en los que hoy se advertía: "Han transcurrido 60 días de su secuestro". Entretanto, Venezuela ha dado pasos hacia una apertura con la reforma a la ley de hidrocarburos y la aprobación de una amnistía, aunque el proceso hacia una reconciliación total continúa incierto.

EFE