¿Quién es Mojtaba Jameneí, el hijo y posible sucesor del líder supremo de Irán?

Mientras en Irán se despiden de Alí Jameneí, líder supremo de ese país que fue asesinado en un ataque israelí-estadounidense el sábado pasado, su hijo, Mojtaba Jameneí, cada vez suena más como su posible sucesor, pues es uno de los familiares que sobrevivió a los bombardeos, de acuerdo con la agencia Reuters. Además, según medios locales, ha sido considerado durante algún tiempo como un aspirante al cargo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El organismo que elige al sucesor de Alí Jameneí, quien llevaba alrededor de 36 años en el poder, es la Asamblea de Expertos de Irán, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años (la última vez fue en las elecciones de marzo de 2024). Se espera que la próxima semana anuncie su decisión oficialmente, después de la ceremonia fúnebre del Jameneí.

Mientras tanto, en el país medioriental siguen en alerta máxima, pues Israel y Estados Unidos continúan los ataques. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder a Jameneí. "Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda", afirmó Katz en un mensaje publicado en X.



No obstante, la agencia Fars dijo que una fuente no identificada aseguró que se han previsto medidas de seguridad al más alto nivel posible para la celebración de la sesión final en la que nombrarán al sucesor. "Si Dios quiere, el dirigente será nombrado lo antes posible. Estamos cerca de una decisión, pero la situación es la propia de una guerra", dijo Ahmad Jatami, un miembro de la Asamblea de Expertos.



¿Quién es Mojtaba Jameneí, posible sucesor del líder supremo?

Jamení hijo es un clérigo de rango medio con estrechos vínculos con la élite de la Guardia Revolucionaria iraní, una de las figuras más influyentes del clero de ese país. Según Reuters, "no estaba en Teherán cuando el líder supremo fue asesinado", por lo que podría tomar el poder. Mojtaba “es visto ampliamente dentro del régimen como un líder y administrador capaz y enérgico que algún día podría suceder, al menos, a una parte del liderazgo nacional”, de acuerdo con un cable nombrado por la agencia Associated Press (AP) de 2008.



Nacido en 1969, 10 años antes de la Revolución Islámica que transformó Irán, Mojtaba Jameneí vio cómo su padre protestó contra el sha Mohammad Reza Pahlavi y luego tomó el poder, por lo que toda la familia se mudó a Teherán y tuvo acceso a miles de millones de dólares y a activos empresariales.

Publicidad

Mojtaba ha trabajado estrechamente con comandantes de diversas facciones de la Guardia Revolucionaria, como la Fuerza Quds expedicionaria y el cuerpo de voluntarios Basij, el cual reprimió violentamente las protestas nacionales en enero pasado, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Casa Blanca lo sancionó en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, por trabajar para “impulsar las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos opresivos internos” de su padre.

El poder de Jameneí hijo creció a la par del de su progenitor, trabajando en sus oficinas en el centro de Teherán. Según AP, cables diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks a finales de la década de los 2000 comenzaron a referirse a Mojtaba como “el poder detrás de las túnicas”.

Publicidad

Por ahora Jameneí hijo no se ha mostrado públicamente tras la muerte de su padre, cuyo entierro está previsto en la ciudad santa de Mashhad (noreste), de donde era originario, aunque la diligencia se suspendió. "La ceremonia de despedida del imán mártir fue postergada (...) ante la previsión de una afluencia sin precedentes", afirmó la televisión estatal.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de AFP y EFE

