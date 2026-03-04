EN VIVO | Israel ordena a habitantes del sur de Líbano a desplazarse "de inmediato"

En esta nueva guerra, con apoyo de EE. UU. e iniciada el pasado sábado, Israel asegura haber realizado unas 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 municiones contra Irán; más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025. (Lea también: España responde a amenazas de Trump: su país no será "cómplice de algo malo para el mundo")

Mientras, Teherán ha respondido con ataques contra Israel, así como países aliados de Estados Unidos en la región y que albergan sus bases militares, como Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.



7:14 a.m. Habitantes del sur del Líbano deben abandonar sus hogares: Israel

"Los residentes del sur del Líbano deben dirigirse de inmediato al norte del río Litani. Para garantizar su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte, más allá del río", advirtió en sus canales el portavoz castrense en lengua árabe, Avichay Adraee. "Cualquier movimiento hacia el sur podría poner en riesgo sus vidas", agregó el militar.

El río Litani marca el perímetro de despliegue de los casos azules, situados entre esta barrera natural y el norte de la Línea Azul; la divisoria no oficial de este país con Israel y los Altos del Golán sirios ocupados a la que se retiraron las tropas israelíes en el año 2000, poniendo fin a una ocupación de 18 años del sur de Líbano.



7:07 a.m. Sucesor de Jamenei será eliminado, según Israel

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder a Alí Jamenei. "Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní (...) será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda", afirmó en la red X. "El primer ministro y yo hemos ordenado al ejército prepararse para actuar por todos los medios necesarios para cumplir esta misión", añadió.



6:58 a.m. Emiratos Árabes Unidos y Qatar dicen que interceptaron drones y bombardeos de misiles

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dijo que sus defensas aéreas "se enfrentaron con éxito hoy (4 de marzo de 2025) con 3 misiles balísticos y detectaron 129 drones, de los cuales 121 fueron interceptados mientras que 8 cayeron en territorio estatal".



El ejército de Qatar informó que fue atacado "al amanecer de hoy, por 10 drones y 2 misiles de crucero provenientes de la República Islámica de Irán", y que todos los proyectiles fueron interceptados por sus fuerzas.



6:55 a.m. Irán dice tener el control del estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que tenía control total del estrecho de Ormuz, una vía fluvial clave para el tránsito de energía global. Al principio de la guerra, la Guardia Revolucionaria advirtió a los barcos que no entraran al estrecho y las principales empresas navieras ya suspendieron el tránsito. Las agencias marítimas informaron que varios barcos fueron atacados.



6:51 a.m. Posponen el funeral del líder Alí Jamenei

Irán anunció que el funeral de Estado por el líder supremo, que estaba previsto para el miércoles 4 de marzo por la noche en Teherán, fue pospuesto "en previsión de una participación sin precedentes". "La ceremonia de despedida del imán mártir ha sido pospuesta. La nueva fecha se anunciará más adelante", informó la televisión iraní. (Lea también: ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el hijo y posible sucesor del líder supremo de Irán?)



Noticia en desarrollo.