En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ESMERALDEROS
ROGELIO SALMONA
LUCAS MURILLO
LIONEL MESSI
LOS INFORMANTES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ataque en Times Square: mujer apuñaló a dos personas y fue abatida por la policía

Ataque en Times Square: mujer apuñaló a dos personas y fue abatida por la policía

Las autoridades actuaron rápidamente para frenar a la atacante en Times Square.

Por: María Paula González
Actualizado: 1 de sept, 2026
Comparta en:
Asesinato en Times Square
Foto: AFP

Una mujer apuñaló a dos personas y mató a una de ellas el lunes 31 de agosto en la turística zona de Times Square, Nueva York. La responsable fue abatida por la policía, según anunció el alcalde Zohran Mamdani en una rueda de prensa, en la que también dijo que la segunda víctima se encontraba en condición estable en un hospital. "Me entristece profundamente informar que una de las víctimas ha fallecido, al igual que la presunta autora", declaró.

¿Qué se sabe de la responsable?

La sospechosa fue identificada como Pamela Cisneros, residente de Queens de 49 años, de quien se sabía que tenía problemas de salud mental. Cisneros sacó dos cuchillos grandes de una bolsa antes de amenazar a los transeúntes a plena luz del día, según dijo la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Luego se acercó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen. Veinte segundos después, atacó a una mujer de 32 años, a quien también apuñaló en el abdomen, heridas que finalmente le causaron la muerte. Las identidades de las víctimas no se darán a conocer hasta que se notifique a sus familias.

Últimas Noticias

Petróleo en Venezuela.
MUNDO

¿Qué se sabe del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela y por qué ha recibido críticas?

Nepal
MUNDO

El balance total por la devastadora avalancha entre Nepal y China supera las 1.000 personas muertas

Cuando los hechos tuvieron lugar en la zona turístico, la policía intervino rápidamente e intentó convencer a Cisneros de que soltara sus armas. "Los agentes entablaron un diálogo con la mujer durante cuatro minutos y le dieron numerosas órdenes para que soltara los cuchillos, a lo que se negó", dijo Tisch. "No voy a soltar nada. Prefiero matar a los dos", respondió la mujer a los agentes, según el relato de Tisch.

Un testigo dijo al medio local PIX11 que la sospechosa tenía dos cuchillos en las manos y que la policía la inmovilizó con una pistola eléctrica antes de que se abalanzara sobre los agentes. "Le dispararon dos veces", declaró el testigo, que no quiso dar su nombre. La policía confirmó que habían utilizado sin éxito una pistola eléctrica antes de disparar sus armas de fuego.

Medios locales informaron que la sospechosa fue declarada muerta en el hospital. Tisch dijo que no creen que el ataque se relacione con terrorismo. "Esta fue una situación extraordinariamente peligrosa que se desarrolló en el corazón de Times Square", dijo.

Publicidad

Un periodista de la AFP en el lugar vio una gran presencia de servicios de emergencia y a funcionarios inspeccionando una mancha de sangre en Times Square.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

*con información de AFP

Relacionados

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad