Google Maps pone lago América a lago Ontario en EE. UU.: ¿cómo se ve en otros países?

La Casa Blanca celebró el domingo el cambio de nombre para usuarios estadounidenses de Google Maps del lago Ontario a lago América, luego de que Donald Trump decidiera unilateralmente modificar el nombre del lago fronterizo entre Estados Unidos y Canadá. "¡Es oficial! ¡Es LAGO AMÉRICA en Google Maps!", tuiteó Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca. (Lea también: Trump “cambia” el nombre del lago Ontario y propone modificar el de océanos Pacífico y/o Atlántico)

En medio de una disputa comercial con Canadá, Trump firmó el jueves 27 de agosto una orden ejecutiva para cambiar "inmediatamente" el nombre del lago Ontario a lago América. Esta decisión, que no cuenta con reconocimiento internacional, fue fuertemente criticada por las autoridades canadienses.

Ese mismo día, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió que para sus ciudadanos seguirá siendo "ahora y siempre" el lago Ontario y recordó además el origen indígena y la antigüedad del topónimo para subrayar su respuesta al mandatario estadounidense: "El nombre lago Ontario procede de la palabra wendat Ontari'io, que, apropiadamente, significa 'el lago es hermoso, el lago es grande'. El nombre tiene más de 400 años, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos".



Nuevos ataques de Trump contra Canadá

El domingo, Trump lanzó una nueva andanada de ataques contra Canadá, en particular sobre su industria automotriz. "No quiero carros canadienses, no quiero partes canadienses, no quiero nada canadiense", escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. "Es completamente absurdo", declaró Doug Ford, primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, a ABC News el domingo. "Nadie lo va a llamar 'Lago América'".



En una publicación de blog, Google explicó que cambió el nombre para los usuarios en Estados Unidos para alinearse con las fuentes oficiales del gobierno, específicamente el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos. Los usuarios de la aplicación en Canadá seguirán viendo el nombre lago Ontario, mientras que el resto del mundo verá ambos nombres juntos para designar esta vasta masa de agua, uno de los Grandes Lagos que forman la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En la aplicación de Apple Maps el nombre lago Ontario permanecía sin cambios hasta este lunes. Al comienzo de su segundo mandato, Trump ordenó de manera similar que el nombre del Golfo de México se cambiara a Golfo de América.



La modificación del nombre del lago canadiense-estadounidense se produce en momentos de una renovada ofensiva del republicano contra Canadá, cuya posible anexión ha sugerido repetidamente. Ambos países se encuentran actualmente enfrentados en materia de aranceles. "Nos han estafado durante décadas y va a parar", dijo Trump sobre Canadá en su publicación en redes sociales. También resaltó el éxito de la planta de Ford Motor en el área de Detroit, y donde está trabajando para ensamblar camionetas F-150. Muchos de sus motores se construyen al otro lado de la frontera en Windsor, Ontario. Pero Trump ha amenazado con duplicar los aranceles a ese tipo de autopartes hasta el 50 %, así como a otros productos canadienses. Canadá ha respondido con aranceles a bienes estadounidenses de entre 15 % y 50 %.

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AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL