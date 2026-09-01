El balance total por la devastadora avalancha entre Nepal y China supera las 1.000 personas muertas

La autoridad de gestión de desastres de Nepal reportó este martes un nuevo balance de 987 fallecidos tras el devastador deslave que azotó la frontera con China, lo que eleva el número total de víctimas mortales en ambos países a 1.003. Los medios estatales chinos habían confirmado previamente 16 fallecidos en la región autónoma del Tíbet por esta tragedia causada por el paso de una enorme ola de agua helada y escombros que engulló pueblos enteros. El número de desaparecidos es de 4.462 personas: 3.916 en territorio nepalí y 546 en el Tíbet, según las autoridades. Las personas no localizadas en Nepal incluyen 583 extranjeros de más de 30 nacionalidades y la cifra en China incluye 261 foráneos de 23 países.

Entre los extranjeros desaparecidos, los indios representan una de las mayores proporciones, con 275 ciudadanos y otras 128 personas de origen indio desaparecidas en Nepal, según Nueva Delhi. Hay 85 ciudadanos estadounidenses sin encontrar, de acuerdo con un reporte del Departamento de Estado del domingo.

Entre las víctimas que no se encuentran tras la catástrofe también figuran 62 ucranianos, 51 malasios, 42 australianos y 33 ciudadanos británicos, según los informes, que incluyen tanto al ente de turismo de Nepal como a las embajadas. En India, las autoridades del estado de Uttar Pradesh dijeron que han recuperado 17 cuerpos en ríos que fluyen desde Nepal, que se cree que son víctimas de las inundaciones. Las autoridades indias buscan identificarlos y no están incluidos en la cifra de víctimas.



El primer ministro nepalí, Balendra Shah, afirmó que el mortífero deslave de la semana pasada en el Himalaya "no fue un suceso común" sino que fue provocado por el cambio climático, y exigió medidas internacionales.



La avalancha, atribuida al colapso de un glaciar en la frontera entre China y Nepal, arrasó con varias zonas pobladas. Si bien la causa exacta del desplome glaciar no está clara, el cambio climático está provocando el derretimiento de esas masas de hielo en todo el mundo, lo que aumenta el riesgo de este tipo de catástrofes. Los científicos señalan que el Himalaya, la cordillera más alta del mundo, se está descongelando más rápido a medida que aumentan las temperaturas globales.

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AFP