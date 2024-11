Así es la vida de un niño ucraniano de casi 3 años en medio de la guerra: “Mami, tengo miedo”

Mientras crece la alerta por la amenaza rusa, en Bucha, muy cerca de la capital ucraniana, el fantasma de la guerra sigue muy presente. Yevhen es un niño que en un par de meses cumplirá 3 años, al igual que la guerra.

“Yevjen nació el 6 de marzo y el 7 de marzo, a las 6 de la mañana, ya había un tanque ruso fuera del hospital", manifiesta Ludmyla Rodchenko, madre del niño.

Ludmyla recuerda que mientras iba al hospital a dar a luz vio cuerpos de civiles esparcidos por la calle cubiertos por mantas. Asegura también que nunca creyó llegar a vivir la guerra y mucho menos tener a su cuarto hijo bajo los misiles. Aun así, tuvo que tomar a su bebé de tan solo tres días de nacido y huir.

"No había nada aquí, todas las ventanas volaron. Aquí nos quedamos nueve personas", relata Ludmyla.

Hoy, casi que obligándose, al igual que lo hacen muchos otros ucranianos, buscan cierto sentido de normalidad.

El pequeño Yevhen ya sabe identificar algunas notificaciones de ataques



“Cuando recibo notificaciones de ataques aéreos en mi teléfono, me dice: 'Mami, tengo miedo, tengo miedo'. Cuando suena la señal de que no hay peligro, grita: '¡No hay peligro!', creo que no entiende del todo lo que significa", aduce Ludmyla.

Para Yevhen, esconderse de los misiles es un juego. Estudiar en refugios antibombas no es para nada anormal, pues así ha trascurrido su corta vida.

El mensaje de una madre con un hijo de la guerra es solo uno: “Espero que Dios quiera que esto termine pronto. Quiero que mis hijos tengan un futuro brillante. ¿Qué clase de vida es esta? Simplemente van a la escuela y tienen que ir directamente al sótano. Ayer en la guardería, por ejemplo, los niños siempre duermen la siesta durante el día, ¿qué pasa si los cuidadores tienen que sacudirlos y despertarlos, poniéndoles ropa apresuradamente porque deben llevarlos al refugio? ¿Qué clase de salud mental tendrán los niños? ¿Qué paz mental?", finalizó Yevhen.

