Minuto a minuto de guerra Ucrania-Rusia: Moscú lanza misil balístico intercontinental

Rusia y Ucrania han intensificado el uso de letales misiles de largo alcance en los últimos días desde que Estados Unidos dio permiso para usar sus ATACMS contra objetivos militares dentro de Rusia, una antigua petición ucraniana. El Kremlin autorizó el uso de armas nucleares ante cualquier amenaza.

5:22 a.m. Misil balísticio intercontinental, diseñado para llevar cargas nucleares, fue lanzado a Ucrania

Las fuerzas de Rusia lanzaron este jueves "contra fábricas e infraestructuras críticas" de la ciudad de Dnipró del centro de Ucrania un misil balístico intercontinental, el primero en esta guerra, además de otros tipos de misiles, informó la Fuerza Aérea ucraniana. Según esta fuente, el artefacto fue lanzado desde la región rusa de Astraján, en el sur de Rusia.

En su canal de Telegram, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andrí Kovalenko, ha afirmado que Astraján está siendo atacada con drones. "Dnipró, resiste. La región de Astraján de la Federación Rusa ya está siendo atacada con drones", escribió.

Las defensas ucranianas pudieron derribar seis de los siete misiles de crucero kh-101, pero no interceptaron el misil balístico intercontinental ni el aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal, que son dos de los más sofisticados del arsenal ruso. Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, los artefactos no derribados no causaron daños "sustanciales".

Publicidad

El misil está diseñado para llevar ojivas tanto convencionales como nucleares, pero no llevaba una carga del segundo tipo.