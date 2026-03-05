Colombiano murió en Dubái en conflicto entre Irán y EE. UU.: habría recibido ataque con dron

Sebastián Loaiza Tobío, un colombiano que llevaba más de 10 años en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, murió en ese territorio en medio de los enfrentamientos entre Irán y las fuerzas estadounidenses-israelís, que también han afectado a países aledaños del Golfo Pérsico. La familia de este hombre, quien era soldado profesional y oriundo de Yatí, zona rural del municipio de Magangué (Bolívar), espera pronto repatriar el cuerpo para darle el último adiós.

De acuerdo con su familia, el hombre vivía en Dubái desde 2014, a donde llegó como mercenario para apoyar la seguridad emiratí, una práctica común por parte de soldados de diferentes nacionalidades. Allí, según contó su hermano, residía con su pareja. Durante este periodo todo había transcurrido con aparente normalidad, hasta que las fuerzas iraníes empezaron a atacar a países del Golfo Pérsico que son aliadas o tienen bases de Estados Unidos.

“La información que tenemos hasta el momento es que nos han dado el reporte de la baja de mi hermano. Ellos nos dicen que tenemos que ser pacientes con la situación porque es un proceso bastante demorado, en el cual se puede demorar aproximadamente hasta un mes, pero mayor información no tenemos al respecto”, contó Álvaro José Loaiza, el hermano de Sebastián, a Caracol Radio.



La familia de Sebastián Loaiza añadió que, al parecer, el colombiano falleció el pasado 1 de marzo, cuando cayó un dron con explosivos en el lugar donde se encontraba junto con su equipo de trabajo, quienes hacían parte del esquema de seguridad de un jeque árabe. Su hermano resaltó que el soldado fallecido, quien tenía dos hijas menores, tenía un alto entrenamiento militar. “Mi hermano fue soldado profesional y se especializó en paracaidistas, medusa, combate fluvial, rappel y una serie de cursos. Era el mejor. Ese muchacho se movía rápido”, aseguró Álvaro.



El allegado del joven también mencionó que le habían insistido en que volviera a Colombia, y que, incluso, regresar era uno de los planes de Sebastián para este año, pues en 2025 había estado un tiempo en el país. "Ya habíamos hablado de ese tema, le veníamos solicitando que se quedara. Él había compartido con nosotros las últimas semanas de julio, todo el mes de agosto y parte de la primera semana de septiembre. Tenía pensado ya ahorita, con el favor de Dios, quedarse, obviamente la compañera también, y pues lamentablemente sucede esto”, dijo.

Ahora su familia espera que el cuerpo llegue al país para despedirlo, y esclarecer un poco más las circunstancias de la muerte de quien sería el primer colombiano en fallecer en medio de la creciente tensión que se vive en Medio Oriente.



Crítica situación en Dubái

Emiratos ha sido blanco desde el sábado pasado de más de 800 drones y 200 misiles, que dejaron tres muertos, y se está llevando la peor parte de la campaña de represalia iraní contra varios países del Golfo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Entre los lugares impactados, se cuentan aeropuertos e infraestructuras petroleras.

Varios gobiernos extranjeros, incluidos los del Reino Unido y Alemania, están enviando aviones a Omán para evacuar a sus ciudadanos, ya que desde Emiratos solo opera un reducido número de vuelos. No obstante, muchos de los ultrarricos están encontrando la manera de escapar.

Según Glenn Phillips, relaciones públicas y jefe de publicidad de Air Charter Service, una empresa que organiza viajes con jets privados en todo el mundo, "la demanda está aumentando indudablemente". "Ya hemos organizado varios vuelos de evacuación y para hoy y mañana hay más programados, principalmente desde Mascate, en Omán, para gente que quiere irse de Dubái", explicó.

Muchos están saliendo del país a través de Arabia Saudita, cuyos aeropuertos aún están operativos. Sin embargo, conseguir un visado para entrar en el reino está siendo todo un desafío para algunos de los evacuados.

