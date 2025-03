Así se vivió en el mundo el eclipse solar de este 29 de marzo: vea las mejores imágenes

El eclipse solar parcial se vio en el cielo este 29 de marzo de 2025 en diferentes partes del hemisferio norte, incluyendo América del Norte, Europa, el norte de África y Asia. En países como Canadá y Estados Unidos, el evento comenzó poco después del amanecer, mientras que en Europa occidental y el noroeste de África, se apreció a media mañana. En el este de Europa y el norte de Asia, la fase parcial del eclipse tuvo lugar en horas de la tarde.

En América del Sur, solo un país tuvo la posibilidad de observar el eclipse: Surinam, un pequeño país sudamericano, ubicado en la costa noreste del continente. Un eclipse solar parcial se produce cuando la Luna pasa frente al Sol, pero sin alinearse de manera exacta. Esto provoca que solo una fracción del disco solar quede oscurecida, generando un efecto visual en el que parece que el Sol ha sido “mordido” por la Luna. A diferencia de un eclipse total, en el que el Sol es completamente cubierto, un eclipse parcial permite que parte de su luz siga iluminando la Tierra.



¿Por qué el eclipse no se vio en Colombia?

La razón por la cual este eclipse no pudo verse desde Colombia se debe a la trayectoria de la sombra lunar sobre la Tierra. Los eclipses solares solo son visibles en áreas donde la sombra de la Luna proyecta su recorrido, y en este caso, Colombia no se encontraba dentro de la zona de observación. Esto significa que los habitantes del país no pudieron presenciar el evento directamente en el cielo.

Este eclipse solar parcial marcó el cierre de la temporada de eclipses de marzo para dar paso al siguiente que es en septiembre. El evento que se vio hoy en todo el mundo, es el primero en el año y el decimoséptimo de este siglo y duró alrededor de 4 horas. Florent Deleflie, astrónomo del Observatorio de París-PSL indicó a la AFP que el fenómeno se vio primero en Mauritania y Marruecos y finalizó en el norte de Siberia.

Para ver este tipo de eclipses se necesitan gafas especiales, pues la luz solar intensa puede causar quemaduras oculares y daños irreparables. Estos eventos generalmente no se ven a simple vista, pero si el cielo está despejado es posible que se logre contemplar con un equipo adecuado que proteja los ojos, pues hasta el más pequeño agujero puede ser un peligro.



El eclipse solar parcial de este 29 de marzo fue visto en América del Norte, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Marruecos, Argelia y Túnez. El eclipse de hoy se completará este año con otro total de Luna, que será visible en gran parte del mundo, el 7 de septiembre, y otro parcial de Sol, el 21 de septiembre, que podrán seguirse en el Pacífico y la Antártida.

Recomendaciones para disfrutar de un eclipse solar parcial

Asegúrese de tener gafas que cumplan con la norma ISO 12312-2 para proteger sus ojos de la radiación solar. Las gafas de sol comunes no son adecuadas.

Incluso durante un eclipse parcial, mirar al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la retina.

Utilice técnicas como la proyección estenopeica (con cartulinas) o un espejo plano para observar el eclipse de forma indirecta.

Si los pequeños quieren observar el fenómeno, asegúrese de que sigan las medidas de seguridad adecuadas.

No use cámaras, telescopios o binoculares sin filtros homologados, ya que pueden amplificar la radiación solar.

Los eclipses de Sol son especialmente interesantes para la ciencia, pues los investigadores pueden observar la corona solar, que es demasiado tenue para poder ser examinada, salvo cuando la luz brillante del Sol queda bloqueada por uno de estos eventos. Debido a que el Sol nunca estará completamente cubierto, los observadores deben usar protección ocular adecuada en todo momento mientras observan este eclipse.

Y es que, aunque sea un eclipse parcial, nunca hay que mirar al Sol directamente, a simple vista o con gafas de sol. Tampoco a través de cámaras o vídeos, telescopios o prismáticos que no estén preparados para ello y no dispongan de los filtros solares correspondientes. Tampoco debe observarse con filtros no homologados para la observación segura del Sol, y en ningún caso con placas de radiografías, recogió EFE.



Otros eventos astronómicos de 2025

Eclipse lunar total (7 de septiembre): Será visible en Europa, Asia, África y Australia. La fase de totalidad teñirá la Luna de un tono rojizo intenso.

Eclipse solar parcial (21 de septiembre): Este último eclipse del año será visible en el Pacífico Sur, Nueva Zelanda y la Antártida.

Superlunas y microlunas: Las superlunas ocurrirán el 29 de marzo, 27 de abril y 27 de mayo, mientras que las microlunas tendrán lugar el 13 de abril, 12 de mayo y 20 de noviembre.

Lluvias de meteoros: Destacan las Perseidas (12 de agosto), las Leónidas (mediados de noviembre) y las Gemínidas (diciembre).

Con información de EFE y AFP

