Así van elecciones de Israel: bloque-Netanyahu lleva ventaja, pero hay división por fuerzas árabes

Israel continúa a la expectativa para conocer definitivamente quiénes serán los diputados y hay tensiones que ya surgen entre los sectores políticos. Con corte a la tarde del 28 de octubre (hora Colombia), la Comisión Electoral Central (CEC) ha realizado el escrutinio de más del 80 % de los votos después de las elecciones convocadas este 27 de septiembre. De momento, todo pinta que el bloque pro-Netanyahu, partidos que se alían con el oficialismo y con lo que representa el primer ministro israelí, conservará la ventaja y la mayoría de los escaños dentro del Parlamento. Pero entre los sectores políticos ya surgen diferencias y cuestionamientos por un fenómeno que surgió en estos comicios: la explosión del voto por la fuerza árabe, que podría cambiar la conformación del Gobierno.



El martes por la mañana, conductores israelíes grabaron atónitos cómo beduinos del desierto del Néguev acudían a los colegios electorales montados en camellos. Fue una de las imágenes más representativas de unos comicios en Israel en los que uno de los hitos fue la movilización disparada del electorado árabe, conformado mayoritariamente por palestinos con ciudadanía israelí. Con el escrutinio cerca del total, los dos partidos árabes, la izquierdista Lista Conjunta y Raam, rondan los 19 escaños, frente a los 10 que sacaron en 2022. Mientras las principales coaliciones de formaciones judías israelíes no lograron una mayoría absoluta con 61 asientos del Parlamento, estas formaciones que acuñan a la mayoría del electorado palestino con ciudadanía de Israel (que representa un 21 % de la población israelí y un 17 % del electorado) se han convertido en una posible bisagra para formar Gobierno.

El Likud acusa a los partidos árabes de robar las elecciones y pide investigar sus votos

El Likud, el partido liderado por Benjamín Netanyahu, exigió este miércoles a la Policía israelí y al Shin Bet (el servicio de inteligencia interior) que investiguen posibles irregularidades en los colegios electorales de las comunidades árabes, a cuyos partidos acusó de "robar las elecciones" después de que la participación se disparase en esas localidades. "Las elecciones en el Estado de Israel han sido robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la destrucción del Estado judío. Esto se llevó a cabo mediante graves delitos, que incluyen sobornos, amenazas, violencia, falsificación y el uso de software prohibido para movilizar a los votantes", afirmó el partido en un comunicado publicado en sus canales.

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La formación derechista afirmó haber presentado "cientos de testimonios y pruebas" ante los servicios de seguridad y la Comisión Electoral Central israelí en relación con supuestas irregularidades, entre las que menciona "miles de sobres" que, según su versión, contenían "dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam" (formación árabe que obtendría 7 escaños, según los últimos datos del conteo). Además, el partido de Netanyahu denunció incidentes de "amenazas y violencia" contra el personal de los centros de votación, así como casos de varios votantes entrando juntos a las cabinas de votación, casos de personas que votaron bajo identidades falsas, discrepancias entre el número de sobres y el número de votantes y el uso de software ilícito para la movilización de votantes.



Según el escrutinio de más del 80 % de los votos realizado por la Comisión Electoral y los cálculos de los principales medios nacionales, el bloque liderado por Netanyahu se sitúa en 53 diputados, mientras los partidos árabes suman hasta 19. La coalición opositora israelí, encabezada por Gadi Eisenkot, se coloca ahora con 48 diputados. De esta manera, ambos bloques siguen sin alcanzar la mayoría para gobernar (61 escaños) y dependerían de coaliciones entre ellos o de un gobierno opositor con los partidos árabes.

María Paula Rodríguez Rozo

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Con información de EFE*